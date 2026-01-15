Комендантский час в Украине смягчат: Свириденко раскрыла первые подробности

Юлия Свириденко

В Украине вводится ослабление режима комендантского часа на территориях, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации в энергетике.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

По словам Юлии Свириденко, такие меры необходимы для поддержки жизнедеятельности людей и стабильной работы бизнеса в условиях энергетического кризиса.

«На территориях, которые находятся в зоне чрезвычайной ситуации в энергетике, допускается ослабление комендантского часа», — сообщила Свириденко.

По информации Юлии Свириденко, теперь гражданам разрешат без специальных пропусков находиться на улицах и в общественных местах. В частности, в торговых центрах, которые работают как пункты несокрушимости или обогрева.

Такие места должны иметь отопление, автономное электропитание, стабильная связь. В указанные места не относятся развлекательные заведения», — отметила премьер-министр.

Кроме того, в определенных зонах разрешается свободное движение частных автомобилей. За порядком на улицах и дальше будут следить Силы безопасности и обороны. Конкретный перечень территорий, где будут действовать эти изменения завтра определит комиссия ТЭБ и ЧС. В дальнейшем ОВА или штабы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации смогут самостоятельно вводить дополнительные меры по смягчению, учитывая ситуацию в каждом отдельном регионе.

Напомним, ранее Владимир Зеленский также проинформировал, что сегодня будут приняты решения по ослаблению комендантского часа.

Также по словам вице-премьера Алексея Кулебы, в Украине не будут отменять коменданский час. Однако режим сделают более гибким для спасения людей во время блекаутов.