Комфортная жара и кратковременные дожди: прогноз погоды на воскресенье в Украине

Собака / © Pixabay

Реклама

В Украине в воскресенье ожидается высокая, но довольно комфортная температура воздуха. Днем столбики термометров поднимутся до +25…+29 градусов, на юге — до +30…+33 градусов. Особенно теплым будет западный регион, где температура будет достигать +28…+32 градусов.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко в Telegram.

10 августа кратковременные грозовые дожди пройдут в западных областях, в Житомирской области и местами в Винницкой области. В других регионах будет удерживаться сухая воздушная масса.

Реклама

В Киеве будет солнечно и около +28 градусов. Уже в понедельник температура несколько снизится, однако в течение недели снова потеплеет.

Метеорологи напоминают, что осталось немного теплых летних выходных, поэтому стоит провести время на свежем воздухе, навестить родных, насладиться природой, а также поддержать наших защитников.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украину в эти выходные, 9-10 августа, придет жара из Европы. В субботу и в воскресенье погодные условия будет определять антициклон Ines.