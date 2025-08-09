ТСН в социальных сетях

Украина
164
1 мин

Комфортная жара и кратковременные дожди: прогноз погоды на воскресенье в Украине

Воскресенье в Украине будет теплым, на западе возможны кратковременные дожди и грозы.

Наталия Магдык
Собака

Собака / © Pixabay

В Украине в воскресенье ожидается высокая, но довольно комфортная температура воздуха. Днем столбики термометров поднимутся до +25…+29 градусов, на юге — до +30…+33 градусов. Особенно теплым будет западный регион, где температура будет достигать +28…+32 градусов.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко в Telegram.

10 августа кратковременные грозовые дожди пройдут в западных областях, в Житомирской области и местами в Винницкой области. В других регионах будет удерживаться сухая воздушная масса.

В Киеве будет солнечно и около +28 градусов. Уже в понедельник температура несколько снизится, однако в течение недели снова потеплеет.

Метеорологи напоминают, что осталось немного теплых летних выходных, поэтому стоит провести время на свежем воздухе, навестить родных, насладиться природой, а также поддержать наших защитников.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украину в эти выходные, 9-10 августа, придет жара из Европы. В субботу и в воскресенье погодные условия будет определять антициклон Ines.

