- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 164
- Время на прочтение
- 1 мин
Комфортная жара и кратковременные дожди: прогноз погоды на воскресенье в Украине
Воскресенье в Украине будет теплым, на западе возможны кратковременные дожди и грозы.
В Украине в воскресенье ожидается высокая, но довольно комфортная температура воздуха. Днем столбики термометров поднимутся до +25…+29 градусов, на юге — до +30…+33 градусов. Особенно теплым будет западный регион, где температура будет достигать +28…+32 градусов.
Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко в Telegram.
10 августа кратковременные грозовые дожди пройдут в западных областях, в Житомирской области и местами в Винницкой области. В других регионах будет удерживаться сухая воздушная масса.
В Киеве будет солнечно и около +28 градусов. Уже в понедельник температура несколько снизится, однако в течение недели снова потеплеет.
Метеорологи напоминают, что осталось немного теплых летних выходных, поэтому стоит провести время на свежем воздухе, навестить родных, насладиться природой, а также поддержать наших защитников.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Украину в эти выходные, 9-10 августа, придет жара из Европы. В субботу и в воскресенье погодные условия будет определять антициклон Ines.