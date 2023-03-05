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Комиссия НАБУ избрала трех кандидатов на должность директора

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
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Комиссия НАБУ избрала трех кандидатов на должность директора

Фото: НАБУ

Их выбирали путём открытого голосования.

В субботу, 4 марта, комиссия Национального антикоррупционного бюро Украины определила трех кандидатов на должность директора НАБУ. Путем открытого голосования избрали кандидатов, которые отвечают требованиям и имеют лучший профессиональный опыт, знания и качества для выполнения служебных обязанностей.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Среди них: Гупяк Сергей, Кривонос Семен и Осипчук Роман.

Комиссия учла опыт проведения предварительных конкурсов на руководящие должности в органы государственной власти и объединила этапы конкурса с требованиями, предусмотренными Законом Украины о НАБУ.

Ранее мы сообщали, что новой главой Высшего антикоррупционного суда стала Вера Михайленко. Она сменила предшественницу Елену Танасевич.

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Дата публикации
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244
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