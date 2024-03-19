Комитет по нацбезопасности во вторник рассмотрел 660 поправок к законопроекту о мобилизации: что изменили

Фактически парламентский комитет дошел до раздела изменений в 23 статью по отсрочке от призыва во время мобилизации, отметила Ирина Фриз.
Парламентский комитет по национальной безопасности, обороне и разведке на заседании во вторник рассмотрел 660 поправок к законопроекту о мобилизации.
Об этом сообщила в Facebook представительница "Европейской солидарности" в Комитете нацбезопасности Ирина Фриз.
"Комитет нацбезопасности, обороны и разведки сегодня на заседании рассмотрел 660 поправок. Фактически мы дошли до раздела изменений в 23 статью по отсрочке от призыва во время мобилизации", – отметила Фриз.
Учитывая, что несколько сотен правок разных авторов касается именно этого раздела с предложениями по предложенной правительством редакции, было принято решение о подготовке общих комитетских правок, учитывающих предыдущие решения Комитета по этим направлениям. Они объемны и общественно-резонансны. Ведь касаются отсрочки для военнообязанных:
- органов государственной власти;
- органов местного самоуправления;
- лиц с инвалидностью;
- тех лиц, на иждивении которых находятся трое и более детей до 18 лет;
- тех, кто содержит ребенка единолично, если второй родитель умер, лишен родительских прав, пропал без вести, постоянно находится за границей;
- опекунов, попечителей, приемных родителей, родителей-воспитателей, воспитывающих ребенка с инвалидностью до 18 лет;
- занятых постоянным уходом за больной женой (мужем), ребенком, а также своими родителями или жены (супруга);
- членов семей I и II степени родства, занятых постоянным уходом за лицами I или II группы инвалидности в случае отсутствия других;
- ученые и работники заведений высшего и предвысшего образования;
- тех, чьи родственники пропали без вести;
- тех, чьи близкие родственники погибли;
- освобожденных из плена.
"Все эти предложения после обсуждения с авторами и выработки компромиссной редакции можно свести в правках комитета, чтобы не затягивать рассмотрение законопроекта уже в зале Верховной Рады Украины", — отметила депутат.
Комитет поддержал:
- возможность для граждан, самостоятельно прибывших в ТЦК СП с отношением от конкретных воинских частей осуществлять военную службу после обучения в этих в/ч;
- поддержан электронный кабинет как право, а не обязанность;
- отклонение электронных повесток;
- поддержана новая редакция по территориальным громадам с постоянным населением до 10 тысяч. В части возложения полномочий по оповещению и мерам мобилизации на районные госадминистрации, а не на старост.
Напомним, в скандальный закон о мобилизации внесли важную поправку. Оборонный комитет поддержал поправку №1197 к закону о мобилизации, которая гарантирует, что если человек самостоятельно прибыл в ТЦК по отношению от воинской части, человека отправят именно в эту часть, а не куда попало.
Как сообщалось, Верховная Рада 7 февраля приняла в первом чтении правительственный законопроект №10449 о внесении изменений в некоторые законы об отдельных вопросах прохождения военной службы, мобилизации и военного учета.
Ко второму чтению законопроекта поступило более 4 тысяч поправок.
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