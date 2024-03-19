Комитет по нацбезопасности во вторник рассмотрел 660 поправок к законопроекту о мобилизации: что изменили

Фактически парламентский комитет дошел до раздела изменений в 23 статью по отсрочке от призыва во время мобилизации, отметила Ирина Фриз.

Парламентский комитет по национальной безопасности, обороне и разведке на заседании во вторник рассмотрел 660 поправок к законопроекту о мобилизации.

Об этом сообщила в Facebook представительница "Европейской солидарности" в Комитете нацбезопасности Ирина Фриз.

"Комитет нацбезопасности, обороны и разведки сегодня на заседании рассмотрел 660 поправок. Фактически мы дошли до раздела изменений в 23 статью по отсрочке от призыва во время мобилизации", – отметила Фриз.

Учитывая, что несколько сотен правок разных авторов касается именно этого раздела с предложениями по предложенной правительством редакции, было принято решение о подготовке общих комитетских правок, учитывающих предыдущие решения Комитета по этим направлениям. Они объемны и общественно-резонансны. Ведь касаются отсрочки для военнообязанных:

органов государственной власти;

органов местного самоуправления;

лиц с инвалидностью;

тех лиц, на иждивении которых находятся трое и более детей до 18 лет;

тех, кто содержит ребенка единолично, если второй родитель умер, лишен родительских прав, пропал без вести, постоянно находится за границей;

опекунов, попечителей, приемных родителей, родителей-воспитателей, воспитывающих ребенка с инвалидностью до 18 лет;

занятых постоянным уходом за больной женой (мужем), ребенком, а также своими родителями или жены (супруга);

членов семей I и II степени родства, занятых постоянным уходом за лицами I или II группы инвалидности в случае отсутствия других;

ученые и работники заведений высшего и предвысшего образования;

тех, чьи родственники пропали без вести;

тех, чьи близкие родственники погибли;

освобожденных из плена.

"Все эти предложения после обсуждения с авторами и выработки компромиссной редакции можно свести в правках комитета, чтобы не затягивать рассмотрение законопроекта уже в зале Верховной Рады Украины", — отметила депутат.

Комитет поддержал:

возможность для граждан, самостоятельно прибывших в ТЦК СП с отношением от конкретных воинских частей осуществлять военную службу после обучения в этих в/ч;

поддержан электронный кабинет как право, а не обязанность;

отклонение электронных повесток;

поддержана новая редакция по территориальным громадам с постоянным населением до 10 тысяч. В части возложения полномочий по оповещению и мерам мобилизации на районные госадминистрации, а не на старост.

Напомним, в скандальный закон о мобилизации внесли важную поправку. Оборонный комитет поддержал поправку №1197 к закону о мобилизации, которая гарантирует, что если человек самостоятельно прибыл в ТЦК по отношению от воинской части, человека отправят именно в эту часть, а не куда попало.

Как сообщалось, Верховная Рада 7 февраля приняла в первом чтении правительственный законопроект №10449 о внесении изменений в некоторые законы об отдельных вопросах прохождения военной службы, мобилизации и военного учета.

Ко второму чтению законопроекта поступило более 4 тысяч поправок.

Читайте также ведущие новости дня: