Комитет Палаты представителей США отклонил законопроект трампистов об аудите помощи Украине

Автор законопроекта обещает подать его на рассмотрение снова

Комитет иностранных дел Палаты представителей США отклонил большинством голосов отклонивший законопроект трампистского крыла Республиканской партии, в котором предлагалось ввести аудит помощи, предоставленной Украине администрацией Джо Байдена.

Об этом сообщает The Washington Post.

Конгрессмены демократы призвали не поддерживать законопроект, который может послать смешанный сигнал о роли США в помощи Украины. Однако его поддержали даже умеренные республиканцы. Затем большинство конгрессменов проголосовали против законопроекта и комитет отклонил его.

"Все это касается подотчетности. Речь идет о прозрачности. Чего мы боимся? У нас миллиарды и миллиарды долларов уходят в другую страну", – сказал республиканец Тим Берчетт. Он добавил, что никто не намерен сокращать помощь Украине.

В свою очередь, представители Демократической партии заявили, что вопрос подотчетности не отвечает интересам в тот момент, когда российские войска пытаются уничтожить гражданскую инфраструктуру Украины.

Главным автором законопроекта была трампистка и сторонница теории заговора QAnon Марджори Тейлор Грин, еще перед выборами обещавшая полностью перекрыть помощь Украине.

После провала голосования она заявила, что внесет его еще раз на рассмотрение в январе, когда республиканцы будут иметь большинство в Палате представителей.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия развернула в США мощную кампанию по дезинформации против Украины.

Кроме того, мы ранее информировали, что Американские сенаторы соберутся для проведения закрытых обсуждений по ситуации в Украине.

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