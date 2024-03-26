Комитет по нацбезопасности рассмотрел 710 поправок к законопроекту о мобилизации: что изменили

Комитет оставил действующую норму, предложенную Минобороны, по непризову во время действия военного положения лиц 18-24 лет.
Комитет по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки продолжил рассмотрение поправок к законопроекту о мобилизации. В частности, рассмотрено 710 правок, которые касаются изменений к 25 статье относительно организации и порядка бронирования военнообязанных, прохождения базовой военной службы и меры влияния в отношении граждан, не выполняющих свои обязанности. Остановились на правке 2815.
Об этом сообщила в Facebook представительница "Европейской солидарности" в Комитете нацбезопасности Ирина Фриз.
В частности предлагается предоставить бронирование военнообязанным работающим или проходящим службу:
- работники критически важных предприятий;
- в органах государственной власти (категории А; 50% – Б, В);
- других государственных органах;
- Национальная полиция Украины;
- Национальном антикоррупционном бюро Украины;
- Государственном бюро расследований, органах прокуратуры;
- Бюро экономической безопасности Украины;
- Государственная служба Украины по чрезвычайных ситуаций;
- Государственной уголовно-исполнительной службе Украины;
- Службе судебной охраны;
- в судах, учреждениях системы, правосудии и органах досудебного расследования;
- патронатные службы органов государственной власти, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины.
Порядок, критерии, перечень должностей и профессий, а также объемы будут определяться настоящим Законом и актами КМУ.
"Настаивала на отклонении новой статьи 27, которая предусматривает порядок направления ТЦК и СП требований военнообязанным и порядок применения временных ограничений. Все положения изменений в КАС Украины следует исключить, поскольку статья 27 предусматривает квазиправовой механизм принуждения к исполнению обязанностей по военному учету и мобилизации, однако не содержит законченных правовых механизмов ее реализации и будет нарушать права человека. В частности, днем вручения требований от ТЦК будет считаться день ее не вручения (!!!) по месту жительства, а затем начинают включаться механизмы администрации и т.д. Эти положения также содержат коррупционные риски. К сожалению, эти предложения были отклонены Комитетом, поэтому будем их поднимать при рассмотрении законопроекта в зале", — отметила депутат.
Ирина Фриз уточнила, что Комитет оставил действующую норму, предложенную Минобороны, по непризову во время действия военного положения лиц 18-24 лет. Они по своему желанию к своему 24-летию могут выбрать срок прохождения базовой военной службы: во время действия военного положения три месяца, мирного времени – пять месяцев.
"Прохождение базовой военной службы предполагает получение военной учетной специальности и переход из статуса призывника в статус военнообязанного, с последующей возможностью быть мобилизованным во время действия военного положения", – объяснила депутат.
Напомним, в скандальный закон о мобилизации внесли важную поправку. Оборонный комитет поддержал поправку №1197 к закону о мобилизации, которая гарантирует, что если человек самостоятельно прибыл в ТЦК по отношению от воинской части, человека отправят именно в эту часть, а не куда попало.
Как сообщалось, Верховная Рада 7 февраля приняла в первом чтении правительственный законопроект №10449 о внесении изменений в некоторые законы об отдельных вопросах прохождения военной службы, мобилизации и военного учета.
Ко второму чтению законопроекта поступило более 4 тысяч поправок.
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