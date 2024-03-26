Комитет по нацбезопасности рассмотрел 710 поправок к законопроекту о мобилизации: что изменили

Комитет оставил действующую норму, предложенную Минобороны, по непризову во время действия военного положения лиц 18-24 лет.

Комитет по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки продолжил рассмотрение поправок к законопроекту о мобилизации. В частности, рассмотрено 710 правок, которые касаются изменений к 25 статье относительно организации и порядка бронирования военнообязанных, прохождения базовой военной службы и меры влияния в отношении граждан, не выполняющих свои обязанности. Остановились на правке 2815.

Об этом сообщила в Facebook представительница "Европейской солидарности" в Комитете нацбезопасности Ирина Фриз.

В частности предлагается предоставить бронирование военнообязанным работающим или проходящим службу:

работники критически важных предприятий;

в органах государственной власти (категории А; 50% – Б, В);

других государственных органах;

Национальная полиция Украины;

Национальном антикоррупционном бюро Украины;

Государственном бюро расследований, органах прокуратуры;

Бюро экономической безопасности Украины;

Государственная служба Украины по чрезвычайных ситуаций;

Государственной уголовно-исполнительной службе Украины;

Службе судебной охраны;

в судах, учреждениях системы, правосудии и органах досудебного расследования;

патронатные службы органов государственной власти, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины.

Порядок, критерии, перечень должностей и профессий, а также объемы будут определяться настоящим Законом и актами КМУ.

"Настаивала на отклонении новой статьи 27, которая предусматривает порядок направления ТЦК и СП требований военнообязанным и порядок применения временных ограничений. Все положения изменений в КАС Украины следует исключить, поскольку статья 27 предусматривает квазиправовой механизм принуждения к исполнению обязанностей по военному учету и мобилизации, однако не содержит законченных правовых механизмов ее реализации и будет нарушать права человека. В частности, днем вручения требований от ТЦК будет считаться день ее не вручения (!!!) по месту жительства, а затем начинают включаться механизмы администрации и т.д. Эти положения также содержат коррупционные риски. К сожалению, эти предложения были отклонены Комитетом, поэтому будем их поднимать при рассмотрении законопроекта в зале", — отметила депутат.

Ирина Фриз уточнила, что Комитет оставил действующую норму, предложенную Минобороны, по непризову во время действия военного положения лиц 18-24 лет. Они по своему желанию к своему 24-летию могут выбрать срок прохождения базовой военной службы: во время действия военного положения три месяца, мирного времени – пять месяцев.

"Прохождение базовой военной службы предполагает получение военной учетной специальности и переход из статуса призывника в статус военнообязанного, с последующей возможностью быть мобилизованным во время действия военного положения", – объяснила депутат.

Напомним, в скандальный закон о мобилизации внесли важную поправку. Оборонный комитет поддержал поправку №1197 к закону о мобилизации, которая гарантирует, что если человек самостоятельно прибыл в ТЦК по отношению от воинской части, человека отправят именно в эту часть, а не куда попало.

Как сообщалось, Верховная Рада 7 февраля приняла в первом чтении правительственный законопроект №10449 о внесении изменений в некоторые законы об отдельных вопросах прохождения военной службы, мобилизации и военного учета.

Ко второму чтению законопроекта поступило более 4 тысяч поправок.

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