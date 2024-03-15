Комитет по нацбезопасности рассмотрел очередные 300 поправок ко второму чтению законопроекта о мобилизации: что изменили

По словам Ирины Фриз, комитет поддержал поправки об изъятии норм об изменении порядка въезда/выезда за границу.

Парламентский комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки на заседании в пятницу рассмотрел 300 очередных поправок ко второму чтению законопроекта о мобилизации.

Об этом сообщила в Facebook представительница "Европейской солидарности" в Комитете нацбезопасности Ирина Фриз.

"Комитет нацбезопасности, обороны и разведки продолжил сегодня рассмотрение поправок к законопроекту о мобилизации с участием авторов и рассмотрел 300 поправок", — написала она.

По словам Фриз, комитет поддержал поправки об изъятии норм об изменении порядка въезда/выезда за границу.

"Учитывая, что предложенная редакция правительственного законопроекта не отвечает требованиям правовой определенности, перегружена дополнительными требованиями по предъявлению документов при пересечении границы, которые могут создать препятствия не только для выезда, но и для въезда, она отклонена как таковая, что противоречит статье 33 Конституции Украины", – объяснила народная депутат.

Фриз рассказала, что комитет также поддержал исключение из законопроекта нормы о подконтрольности местных советов военным администрациям, поскольку это нарушает Конституцию.

Нардеп также отметила, что комитет поддержал поправку о праве военнослужащих на возмещение документально подтвержденных фактических расходов на командировку, а также на получение средств на питание и финансирование других собственных нужд физического лица (суточные расходы) в связи с командировками. Фриз подчеркнула, что возмещение расходов военнослужащих во время командировок в пределах Украины или за границу и выплата суточных расходов осуществляется в сроки и в порядке, определенные министерством обороны Украины по согласованию с министерством финансов.

"Комитет не поддержал установление на уровне закона выплат в связи с гибелью военнослужащего (15 млн грн)", – рассказала она.

Кроме этого, по словам Фриз, комитет не поддержал установление в законодательстве размера денежного обеспечения военнослужащих, которые не принимают участие в боевых действиях (что оно не может быть менее 20 тысяч грн.), дополнительных ежемесячных вознаграждений на период военного положения военнослужащим осуществляющим боевые (специальные) задачи (30 тыс. грн) и военнослужащим, которые принимают участие в боевых действиях, находясь непосредственно в районах их осуществления, на временно оккупированной Российской Федерацией территории Украины, на территории между позициями сил обороны и позициями войск государства-агрессора (100 тыс.грн).

"Было предложено дополнительно провести консультации относительно норм об обеспечении органами местного самоуправления оповещения, мероприятий по мобилизации и демобилизации", – рассказала Фриз, отметив, что эти вопросы частично урегулированы в законе "Об обороне".

Напомним, народная депутат Марьяна Безугла снова разнесла коллег из комитета Рады через мобилизацию.

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