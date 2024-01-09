Комитет Ради принял важное решение по закону о военном учете

Некоторые депутаты считают, что законопроект "имеет благородную цель, но ложное и противоправное исполнение".
В Комитете Верховной Рады Украины приняли решение о рекомендации ко второму чтению законопроекта об усовершенствовании порядка и использовании военного учета и обретении статуса ветерана войны во время действия военного положения.
Об этом на своей странице в соцсети написала народная депутат из фракции "Европейская Солидарность" Ирина Фриз.
По ее словам, документ по своей сути должен отвечать за вопрос создания государством реестра военнообязанных, резервистов и призывников, а также упростить получение статуса УБД ветеранами, которые часто тратят на оформление документов кучу времени и ресурсов.
Депутат считает, что законопроект "имеет благородную цель, но ложное и противоправное исполнение".
"Мы от Европейской Солидарности и представителей от фракции Голос воздержались, ведь редакция содержит вопреки всем нормам законодательства, нормотворческих практик и здравому смыслу изменения в законодательство, которые не предусмотрены данным проектом закона. В частности, добавлено почти четыре страницы текста изменений в Закон, изменения в который не были приняты парламентом в первом чтении законопроекта. На мой логический вопрос — понимают ли авторы, что это нарушение норм регламента и законодательства? Ответ был абсурдным: "Наша команда не была вовлечена в разработку этого законопроекта в первом чтении", — подчеркнула Ирина Фриз.
Она добавила, что Комитет принял решение, которым “нарушил действующий Регламент. Вместо того чтобы МО внес это отдельным законопроектом, члены комитета фактически легализовали нарушение собственно Закона о Регламенте”.
Что в законопроект не будут вносить
- Не будут вносить сведения о выезде за пределы Украины (дата, страна, в которую осуществляется выезд) и возвращение на территорию Украины (дата, страна, из которой возвращается лицо на территорию Украины).
- Не будут вносить сведения о принудительном исполнении решения по лицу – должнику (реквизиты и сведения исполнительного документа).
- Не будут вносить другие персональные данные, позволяющие идентифицировать призывника, военнообязанного или резервиста (максимально неопределенная норма, согласно которой можно было бы внести любую информацию).
- Отклонили норму по сбору сведений о членах семьи (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, серия и номер паспорта, дата его выдачи, РНОКПП). Исключительно с согласия военнослужащего, резервиста, призывника – эти данные могут быть предоставлены.
Напомним, что 9 января состоялось заседание Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, где рассматривали правительственный законопроект о мобилизации.
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