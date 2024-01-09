Комитет Ради принял важное решение по закону о военном учете

В Комитете Верховной Рады Украины приняли решение о рекомендации ко второму чтению законопроекта об усовершенствовании порядка и использовании военного учета и обретении статуса ветерана войны во время действия военного положения.

Об этом на своей странице в соцсети написала народная депутат из фракции "Европейская Солидарность" Ирина Фриз.

По ее словам, документ по своей сути должен отвечать за вопрос создания государством реестра военнообязанных, резервистов и призывников, а также упростить получение статуса УБД ветеранами, которые часто тратят на оформление документов кучу времени и ресурсов.

Депутат считает, что законопроект "имеет благородную цель, но ложное и противоправное исполнение".

"Мы от Европейской Солидарности и представителей от фракции Голос воздержались, ведь редакция содержит вопреки всем нормам законодательства, нормотворческих практик и здравому смыслу изменения в законодательство, которые не предусмотрены данным проектом закона. В частности, добавлено почти четыре страницы текста изменений в Закон, изменения в который не были приняты парламентом в первом чтении законопроекта. На мой логический вопрос — понимают ли авторы, что это нарушение норм регламента и законодательства? Ответ был абсурдным: "Наша команда не была вовлечена в разработку этого законопроекта в первом чтении", — подчеркнула Ирина Фриз.

Она добавила, что Комитет принял решение, которым “нарушил действующий Регламент. Вместо того чтобы МО внес это отдельным законопроектом, члены комитета фактически легализовали нарушение собственно Закона о Регламенте”.

Что в законопроект не будут вносить

Не будут вносить сведения о выезде за пределы Украины (дата, страна, в которую осуществляется выезд) и возвращение на территорию Украины (дата, страна, из которой возвращается лицо на территорию Украины).

Не будут вносить сведения о принудительном исполнении решения по лицу – должнику (реквизиты и сведения исполнительного документа).

Не будут вносить другие персональные данные, позволяющие идентифицировать призывника, военнообязанного или резервиста (максимально неопределенная норма, согласно которой можно было бы внести любую информацию).

Отклонили норму по сбору сведений о членах семьи (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, серия и номер паспорта, дата его выдачи, РНОКПП). Исключительно с согласия военнослужащего, резервиста, призывника – эти данные могут быть предоставлены.

Напомним, что 9 января состоялось заседание Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, где рассматривали правительственный законопроект о мобилизации.

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