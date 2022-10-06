Комитет Рады поддержал назначение Пышного на должность главы НБУ

Комитет Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал назначение главой Национального банка Украины Андрея Пышного.

Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

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"Комитет только рекомендовал поддержать проект Постановления Верховной Рады Украины о назначении Пышного А.Г. на должность главы Национального банка Украины", — написал он.

Перед этим утром 6 октября финансовый комитет Верховной Рады согласовал увольнение с должности главы НБУ Кирилла Шевченко. Он подал в отставку накануне, сославшись на проблемы со здоровьем.

Что известно об Андрее Пышном

Андрею Пышному – 47 лет. На сегодняшний день он – советник председателя правления "Ощадбанка". Кроме того, Пышный является членом международной группы по санкциям против России "Макфолла-Ермака". Стоит отметить, что кандидат на должность главы НБУ более шести лет возглавлял "Ощадбанк".

Добавим, что глава Национального банка Украины назначается на должность ВР по представлению президента сроком на семь лет.

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