Комитет Рады поддержал увольнение Малюка: вопросы вынесут на голосование парламента

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки пересмотрел предварительное решение и поддержал представление президента об увольнении Василия Малюка с должности главы СБУ. Окончательное решение должно быть принято парламентом уже в ближайшее время.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

По его словам, во время повторного голосования в комитете 12 членов поддержали представление президента, один воздержался (Федор Вениславский), еще пятеро выступили против – среди них Роман Костенко, Соломия Бобровская, Алексей Ивченко, Сергей Рахманин и Ирина Фриз. Таким образом, по состоянию на данный момент комитет дал "зеленый свет" президентскому решению.

Ожидается, что уже сегодня вопрос будет вынесен на голосование в сессионном зале Верховной Рады. По оценке Железняка, необходимые 226 голосов могут быть собраны.

Во время обсуждения оппозиция настаивала на заслушивании доклада Василия Малюка, в то время как представители власти уверяли, что ситуация находится под контролем. Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что в случае непринятия решения Малюка могут отстранить, а командование спецподразделением "Альфа" перейдет к Александру Хмаре. По его словам, пока новое представление на назначение главы СБУ не будут вносить.

Что известно об увольнении Василия Малюка

Ранее в парламенте возникла путаница относительно позиции комитета: по информации отдельных источников, во время первого рассмотрения представление не набрало достаточного количества голосов. Также сообщалось о напряженном разговоре между президентом Владимиром Зеленским и Василием Малюком. Глава СБУ, по данным СМИ, не хотел покидать должность из-за завершающей стадии нескольких масштабных спецопераций, однако согласился передать вопрос на рассмотрение Верховной Рады.

5 января Василий Малюк заявил о намерении уйти в отставку, отметив, что останется в системе СБУ для участия в спецоперациях. После этого председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук официально продемонстрировал представление президента на его увольнение, и вопрос смены руководства СБУ перешел в законодательную плоскость.