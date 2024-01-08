Комитет ВР принял решение по законопроекту о мобилизации

Принятие правительственного законопроекта в том виде, в каком он представлен, не поддержали.

Комитет по социальной политике Верховной Рады принял следующее решение относительно правительственного законопроекта о мобилизации. Оно единогласно.

Об этом написал народный депутат Алексей Гончаренко.

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По словам нардепа, принято решение:

1. Рекомендовать главному комитету по этому законопроекту (комитету по национальной безопасности и обороне) доработать правительственный законопроект с учетом альтернативных законопроектов (включая подавшего Гончаренко) и предложения Министерства по вопросам социальной политики.

2. Разработать отдельный законопроект об увольнении срочников, который учитывал в том числе предложение нардепа об их увольнении в течение 2 месяцев.

"То есть и этот комитет Рады не поддерживает принятие правительственного законопроекта в том виде, в каком он представлен", – подытожил Гончаренко.

Напомним, Антикоррупционный комитет Верховной Рады признал правительственный законопроект о мобилизации под номером 10378 содержащим коррупционные риски.

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