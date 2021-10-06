Комитет ВР рекомендовал отстранить от обязанностей сотрудников "Укрэксимбанка" из-за нападения на журналистов

Временно отстранить от должностей рекомендуют руководителя внутренней безопасности и прессекретар государственного банка.

В среду, 6 октября, состоялось заседание комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова, на котором была рассмотрена ситуация с нападением на журналистов программы "Схемы" во время записи интервью с председателем правления "Укрэксимбанка" Евгением Мецгером.

В ходе заседания председатель парламентского комитета Нестор Шуфрич объявил рекомендацию исполняющему обязанности председателя правления государственного банка отстранить от занимаемых должностей лиц, причастных к этой ситуации.

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По его словам, среди идентифицированных лиц, кроме бывшего председателя правления Евгения Мецгера, который на время расследования добровольно написал соответствующее заявление, от должностей необходимо устранить руководителя службы внутренней безопасности и пресс-секретаря "Укрэксимбанка". Кроме того, рекомендуется отстранить и других должностных лиц банка, если будет установлено их причастность к действиям относительно препятствования деятельности работников СМИ.

Напомним, ранее глава правления государственного "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер, которого отстранили от должности после нападения на журналистов, отменил запланированную пресс-конференцию.

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