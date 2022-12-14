Комментатор "уровень – Бог": ВСУ показали два дня жизни оккупантов на передовой (видео)

Украинские защитники показали, как воюют оккупанты на передовой.
ВСУ продолжают уничтожать оккупантов на фронте. На одном из участков фронта украинские защитники запечатлели жизнь оккупантов на "нули".
Видео выложили в Сети.
На кадрах, запечатлевших украинский дрон, видно, как идет бой и российскими оккупантами достается от Сил обороны. Российские воины, в окопы которых прилетает, не спешат помогать раненым и забирать тела погибших товарищей. Они переступают через них в окопах следующие дни.
Все, что происходит на видео с оккупантами, смешно комментирует боец ВСУ. Каждое действие врага он описывает шутками, подбирает соответствующие песни и в целом тролит россиян.
"Давайте немного отвлечемся и послушаем комментатора уровня "бог", – подписали видео авторы публикации.
Напомним, что российские оккупанты пытались высадить десант на берег Никополя со стороны Запорожской области. Впрочем, выполнить миссию они не смогли, поскольку сработали береговые мины и враг отступил.
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