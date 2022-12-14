Комментатор "уровень – Бог": ВСУ показали два дня жизни оккупантов на передовой (видео)

ВСУ продолжают уничтожать оккупантов на фронте. На одном из участков фронта украинские защитники запечатлели жизнь оккупантов на "нули".

Видео выложили в Сети.

На кадрах, запечатлевших украинский дрон, видно, как идет бой и российскими оккупантами достается от Сил обороны. Российские воины, в окопы которых прилетает, не спешат помогать раненым и забирать тела погибших товарищей. Они переступают через них в окопах следующие дни.

Все, что происходит на видео с оккупантами, смешно комментирует боец ВСУ. Каждое действие врага он описывает шутками, подбирает соответствующие песни и в целом тролит россиян.

"Давайте немного отвлечемся и послушаем комментатора уровня "бог", – подписали видео авторы публикации.

Напомним, что российские оккупанты пытались высадить десант на берег Никополя со стороны Запорожской области. Впрочем, выполнить миссию они не смогли, поскольку сработали береговые мины и враг отступил.

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