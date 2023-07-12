Коммунальный коллапс в Мариуполе: город заливает вода из канализационных труб

Во временно оккупированном Мариуполе бьют фонтаны канализационной воды.

Об этом сообщает канал Мариупольского городского совета.

"Коммунальный коллапс в Мариуполе продолжается. Прорывы и течения канализационных труб уже стали обыденным делом", — сообщает источник.

Так, на улице Покрышкина произошел очередной прорыв трубы. Из нее образовался настоящий фонтан, вся вода течет по улице.

К слову, в Мариуполе до сих пор большие проблемы с водоснабжением и его качеством.

Вода в Мариуполе. Фото: Скрин видео

"Специалисты местного водоканала не спешат на место аварии, потому что работу плохо оплачивают и с задержками. Поэтому жители вынуждены снимать видео и выкладывать в местные паблики, чтобы хоть как-то привлечь внимание к проблеме. Жизнь в "русском мире" во всей его призрачной красоте", – говорится в сообщении.

Тем временем оккупационные власти продолжают превращать жизнь мариупольцев в ад. Люди вынуждены покупать очередь, чтобы побыстрее попасть к врачам. За место они готовы платить по 10 тысяч рублей.

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