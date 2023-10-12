Коммунальный кризис: в горсовете рассказали о реалиях жизни оккупированного Мариуполя

Россияне прилагают максимум усилий, чтобы превратить жизнь мариупольцев в ад.

Во временно оккупированном Мариуполе продолжается коммунальный кризис. Россияне не производят ремонты и не платят зарплаты коммунальщикам.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

Что известно

Известно, что поврежденная россиянами критическая инфраструктура не ремонтируется и не заменяется. Во всех районах города – непрерывные аварии и затопления. Коммунальщики бездействуют, ведь оккупанты им просто не выплачивают зарплату.

"Жители домов по проспекту Строителей, 98 и 100 жалуются – полтора месяца течет канализация. Коммунальное предприятие "Вода Донбасса" кормит "сніданками". А люди уже не знают, что делать с вони от "моря экскрементов".

Коммунальный кризис в Мариуполе

Понятно, что сотрудники КП просто отказываются уезжать на вызовы, ведь им не оплачивают работу.

"Луне нет зарплаты, перед выборами платили 2 месяца, и то один раз в месяц, а положено 2 раза. Все, выборы прошли и резко нет денег у предприятия", – жалуются коммунальщики.

Город утопает в канализационных отходах, отмечают в горсовете, а гауляйтер Моргун продолжает рассказывать басни о "возрождении".

Напомним, в Мариуполе, Новоазовском, Володарском и Мангушском районах сообщили, что за неделю увеличилось количество горожан, заболевших острыми кишечными инфекциями. Причиной послужили стихийные свалки по всему городу, некачественные пищевые продукты на стихийных рынках, которые "расцвели" за оккупантов. В то же время, нормального лечения в городе нет.

Читайте также: