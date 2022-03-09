Коммунальщики Николаева ремонтируют технику, отжатую у оккупантов, для ВСУ

Когда технику отремонтируют, ее передадут на нужды ВСУ.

В Николаеве команальные предприятия взялись чинить технику, которую "отжали" у кафиров.

Об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич во время прямого эфира в соцсетях.

"Наши коммунальные предприятия с фронта вытащили уже около 15 единиц техники: БТРы, МТ-ЛБ, даже большой забитый полностью боевыми снарядами КамАЗ и даже два рабочих орудия. Ее подремонтируют на "электротрансе" и в "ЭЛУ автодорог". И вперед в бой против врага", — сообщил мэр.

Напомним, что в Харьковской области уничтожено около 500 единиц техники оккупантов благодаря сообщениям граждан в официальном чат-боте t.me/stop_russian_war_bot.

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