Комнатные цветы, очищающие воздух и выделяющие полезные вещества

Есть определенные полезные комнатные цветы, которые должны быть в каждом доме, они выделяют вещества, оздоравливающие человеческий организм. О комнатных цветах, очищающих воздух, читайте в материале ТСН.ua.

Розмарин

Это растение очень часто используют как специю, однако это также полезный комнатный цветок. Она способна выделять в атмосферу эфирные масла, чем устраняет из воздуха грибки, плесень, вирусы и бактерии. Такие комнатные растения, очищающие воздух, рекомендуется выращивать людям с бронхиальной астмой и аллергиями. Розмарин способен оздоровить легкие и дыхательные пути, снизить частоту и силу аллергических реакций.

Сансевиерия

В народе это растение часто называют "тещин язык". Но мало кто знает, что сансевиерия помогает очистить воздух и насытить его биологически активными веществами, укрепляющими иммунитет. А еще эти комнатные цветы, которые очищают воздух от токсинов, очень эффектно смотрятся и станут настоящим украшением вашего дома.

Лимон

Это растение с ярко выраженным фитонцидным свойством. В состав лимона также входят полезные для организма человека эфирные масла. Поэтому обычный лимон, высаженный как комнатные цветы, очищает воздух от вредных бактерий, укрепляет иммунитет, тонизирует нервную систему.

Аспарагус

Если вы часто болеете простудными заболеваниями, тогда вам будет полезно выращивать в своем доме это комнатное растение. Она известна тем, что помогает укрепить иммунитет. А еще эти комнатные цветы могут очищать воздух, убивая вирусы и бактерии.

Комнатный мирт

Эти комнатные цветы, очищающие воздух, убивают почти всех возбудителей вирусных заболеваний благодаря тому, что в их составе есть эфирные масла. При этом радиус действия мирта очень велик и составляет до 50 метров!

Пеперомия

Если в вашем доме живут дети, то пеперомия в доме просто необходима. Это растение помогает бороться с простудными заболеваниями у самых маленьких членов семьи. А еще она очищает воздух от стафилококков, сарцин и стрептококков.

Лаванда и мята

Эти комнатные цветы, очищающие воздух, относятся также и к помогающим улучшить иммунитет. Они выделяют эфирные масла, которые успокаивают нервную систему, улучшают сон и делают его более крепким. А потому очень полезно выращивать их в доме.