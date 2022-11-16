Комнатные растения будут пышно цвести: эффективное удобрение из лаврового листа

Лавровые листья очень полезны для комнатных растений. Они помогают стимулировать их рост и цветение, а также оздоровляют и укрепляют. Читайте в материале ТСН.ua — как приготовить удобрение из лавровых листьев.

У каждого на кухне бывает много отходов, которые остаются после приготовления блюд. Некоторые из них могут являться эффективным удобрением для комнатных растений. В частности, приготовить подкормку вы можете из специй. Например, подойдут обычные лавровые листья.

В чем польза этой специи для комнатных цветов

Лавровый лист отличается антибактериальными и антисептическими свойствами. Кроме того, его состав богат витаминами группы В, С и А. В нем содержатся кальций, магний, калий, железо, фосфор, цинк, натрий.

Но самая главная его особенность для комнатных растений – наличие в составе муравьиной и уксусной кислот. Они оказывают чрезвычайное стимулирующее влияние на цветы.

Удобрение из лаврового листа не только оздоровит, укрепит и простимулирует растения, но и защитит их от паутинного клеща. Этому вредителю очень не нравится запах специи.

Как приготовить удобрение для цветов из лаврового листа.

Чтобы приготовить раствор для подкормки комнатных растений, вам нужно:

4 лавровых листа;

1 литр горячей воды.

Лавровые листья заливаются кипятком (вода должна быть не менее 70 градусов). Настой лучше готовить в банке с крышкой, чтобы эфирные масла специи оставались внутри.

Раствор настаивается в течение 3-4 часов. За это время он охладится до комнатной температуры. После этого комнатные растения поливаются под корень или опрыскиваются из пульверизатора. Дополнительно можно протирать раствором листьев цветков.

Такую подкормку можно вносить не чаще одного раза в месяц. Вы заметите, что комнатные растения начали пышно цвести и быстро расти.