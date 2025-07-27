Компании из России, Китая и Ирана попали под санкции: Зеленский подписал указы

Президент Украины Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

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В воскресенье, 27 июля, Украина ввела санкции относительно компаний, которые связаны с теневым танкерным флотом РФ, и поставщиков редкоземельных металлов для производства беспилотников государства-агрессора.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что подписал указы, которые вводят в действие решение СНБО.

По его словам, Украина уже синхронизировала все 18 пакетов европейских санкций в украинской юрисдикции.

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«Сейчас из 18-го санкционного пакета применены ограничения, в частности, к структурам, которые связаны с российским теневым танкерным флотом. Также он касается 53 физических и юридических лиц — российских, китайских, иранских, из других стран», — сообщил Зеленский.

Второй указ президента касается санкций против российского военного производства.

«Применены ограничения против более чем 90 компаний, которые добывают редкоземельные и редкие металлы, которые являются ключевыми для производства электроники, систем наведения, двигателей и беспилотников», — отметил Зеленский.

Украинский президент подчеркнул, что максимальное санкционное давление является наиболее действенным аргументом для России закончить войну.

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«Они ощущают последствия санкций, и это не только на уровне российского федерального бюджета, но и в жизни российских регионов, в отраслях их экономики», — заверил он.

Напомним, накануне президент Зеленский со ссылкой на данные разведки сообщил об эффективности санкций против РФ, которые могут заставить государство-агрессора прекратить войну уже в этом году.