Компании, которая ремонтирует в Украине дороги, сожгли технику: владелец пообещал 5 млн грн за информацию

Компании, которая ремонтирует в Украине дороги, сожгли технику: владелец пообещал 5 млн грн за информацию

Потери компании уже частично компенсировали в страховой.

Одной из компаний, которая ремонтирует в Украине дороги и мосты в рамках "Большого строительства" на днях подожгли технику. Предприятие потеряло 12 млн грн.

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Об этом в Facebook сообщила представительница одной из страховых компаний Марина Авдеева.

По ее словам, среди ночи трое неизвестных облили бензином и подожгли дорожную фрезу WIRTGEN W-20 2019 выпуска и каток, которые ремонтировали трассу "Одесса-Мелитополь-Новоазовск".

По ее словам, каток не пострадал, а вот дорожная фреза, стоимостью 12 млн грн полностью сгорела. Марина Авдеева сообщила, что страховая компания компенсировала пострадавшим 11 млн грн.

Владелец компании Максим Шкиль расценил поджог техники, как попытку запугать и обвинил конкурентов в нечестных методах. За информацию о поджигателях он пообещал 5 млн грн, 2 млн грн — за раскрытие исполнителя и организаторов и 5 млн грн — за раскрытие и задержание заказчика.

Сейчас идет поиск злоумышленников.

Напомним, в Николаеве трое неизвестных злоумышленников подожгли дорожную технику, которая ремонтировала Варваровский мост.

Также в Николаеве мужчина облил работодателя бензином и пытался поджечь.

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