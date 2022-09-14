Компания Corteva Agriscience запустила масштабную инициативу "Тільки з Україною"

Цель проекта – привлечь украинских сельхозпроизводителей к сотрудничеству с ответственными партнерами. Кроме того, так Corteva Agriscience хочет выразить всестороннюю солидарность с Украиной, против которой более полугода Россия ведет войну.

Об этом сообщили на официальном сайте компании.

Компания Corteva Agriscience осудила войну и решила покинуть агрессорку Россию.

"После полномасштабного российского вторжения в Украину мы не могли сознательно продолжать деятельность в России. Те, кто продолжает там работать, утверждают, что делают это в интересах продовольственной безопасности, но на самом деле их деятельность способствует наращиванию военного потенциала агрессора. Мы же предпочитаем сосредоточиться на продовольственной безопасности Украины и остального мира, и призываем фермеров быть ответственными при выборе продукции", — говорит руководитель бизнеса Corteva Agriscience в Восточной Европе Сергей Харин.

Новая коммуникация Corteva Agriscience предполагает добавление слогана "Тільки з Україною" рядом с логотипом компании. Подпись будет применяться во всех информационных материалах, рекламных изображениях, каталогах, этикетках и т.д.

"В этой кампании мы говорим о патриотической позиции, с которой Украина стремится к победе, и эту позицию должны иметь не только граждане Украины, но и компании, которые здесь работают", — подчеркнул представитель Corteva Agriscience.

Справка:

Corteva Agriscience – международный производитель семян и средств защиты растений, работающий более чем в 140 странах мира и акции которых котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже. В Украине компания работает уже более 40 лет.

В начале марта 2022-го компания объявила о прекращении коммерческих операций в России, а в конце апреля – о решении полностью выйти с рынка страны-агрессорки. С начала войны Corteva приняла все возможные меры для поддержки и защиты своих украинских коллег и их семей, клиентов и общин, поддержала гуманитарные и донорские инициативы на общую сумму более 46 млн грн.