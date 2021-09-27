Компания Facebook получила от президента Зеленского предложение открыть представительство в Украине

Глава государства также пригласил представителей Facebook посетить "Дия.Самит" в Украине в этом году.

В понедельник, 27 сентября, во время видеоконференции с главным операционным директором компании Facebook Шерил Сэндберг и вице-президентом Facebook Ником Клеггом президент Украины Владимир Зеленский предложил открыть представительство компании в нашей стране.

Об этом сообщили на официальной странице главы государства.

Владимир Зеленский ознакомил Шерил Сэндберг и Ника Клегга с ключевыми достижениями во внедрении цифровизации в нашем государстве и пригласил представителей Facebook посетить "Дия. Саммит", который состоится в Киеве 29 ноября.

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"Это было бы серьезной поддержкой диджитал-направления в Украине. Мы уверены, что будем первыми в Европе по реализации всех цифровых услуг. Ваш приезд был бы очень хорошим сигналом", — подчеркнул глава государства.

Также глава государства рассказал о совершенствовании налогового и правового режима для IT-компаний и предложил рассмотреть возможность открытия офиса компании Facebook в Украине.

"Мы стремимся предоставлять лучшие услуги и поддержку нашим украинским пользователям. Это отражается в разных действиях компании, включая недавним запуском Facebook AMBER Alert в Украине, и мы надеемся в будущем укрепить наше сотрудничество", — отметила по этому поводу Шерил Сэндберг.

Напомним, ранее компания Facebook сообщила, что удалила сеть аккаунтов пользователей, которая распространяла из России мемы, на которых люди превращались в шимпанзе после прививки от коронавируса.

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