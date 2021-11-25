Компания "Фармак" усиливает присутствие на международном рынке и открывает представительство во Вьетнаме Новости компаний

Компания "Фармак" усиливает присутствие на международном рынке и открывает представительство во Вьетнаме Новости компаний

Компания "Фармак" – лидер фармацевтического рынка Украины* и один из крупнейших украинских экспортеров лекарственных средств – открыла представительство во Вьетнаме.

Продукция украинского производителя экспортируется более чем в 45 стран ЕС, Центральной и Южной Америки, СНГ, Ближнего Востока и Азии. На рынке Вьетнама лекарственные средства производства "Фармак" представлены с 2007 года. Реализацию препаратов компания осуществляла через локальных дистрибьюторов.

В целом на вьетнамском рынке продается около 25 лекарственных средств компании. Значительная часть из них приходится на группу препаратов для лечения сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний. В настоящее время лекарственные средства "Фармак" доступны на полках аптечных сетей, а также закупаются на локальных тендерах медицинскими учреждениями. Еще около 30 препаратов находятся на регистрации, процедура которой во Вьетнаме занимает от 2-х до 3-х лет.

"Вьетнам провел достаточно эффективную медицинскую реформу и усилил контроль за оборотом лекарственных средств. Хотя некоторые фармацевтические компании покинули рынок, для "Фармак" законодательная прозрачность, наоборот, стала толчком для продолжения экспансии этого региона. Мы долго проводили аудит потенциала рынка и решили укреплять здесь свои позиции", – комментирует исполнительный директор "Фармак" Владимир Костюк.

В этом году "Фармак" также открыл офис в Объединенных Арабских Эмиратах и нарастил поставки в Мексику, а сейчас готовится к проверке на соответствия FDA для выхода на рынок США. В 2020 году компания увеличила экспортные поставки на 40%. Таким образом, председатель Наблюдательного совета "Фармак" Филя Жебровская утвердила новую стратегию развития предприятия, которая предусматривает трансформацию украинской компании в международную.

Справка о компании

"Фармак" – лидер фармацевтического рынка Украины.* В продуктовом портфеле компании около 200 брендов. Среди основных направлений – эндокринологические, гастроэнтерологические, кардиологические, неврологические, противопростудные и другие препараты.

Компания ежегодно реинвестирует в развитие до 90% прибыли. Всего с 1995 года было инвестировано в модернизацию производства более 310 млн долларов США. Ежегодные инвестиции в научные исследования и разработки составляют примерно 15 млн долларов США. Производственные мощности, лабораторно-технический комплекс предприятия имеют международную сертификацию и отвечают высоким требованиям европейских стандартов GMP.

В 2020 году "Фармак" увеличил экспортные поставки на 40%. Сегодня продукция компании представлена более чем в 30 странах ЕС, Центральной и Южной Америки, СНГ, Ближнего Востока, Азии и др.

"Фармак" входит в топ-25 инновационных компаний, он признан крупнейшим налогоплательщиком среди фармпроизводителей Украины и лучшим работодателем**.

* По объемам продаж лекарственных средств в денежном выражении, по данным Proxima Research по состоянию на октябрь 2021 года.

** По данным рейтингов издания "Власть денег" (2020 г.), "РЕЙТИНГ. Бизнес в официальных цифрах" (2021 г.), "ТОП-100. Рейтинги крупнейших" (2020 г.).