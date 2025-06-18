Компания Метинвест спрятала госпиталь под землей, и это стало новым трендом фронтовой медицины – El Mundo

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Одно из них было переоборудовано под родильное отделение. Об этом говорится в репортаже El Mundo , одной из самых крупных и влиятельных газет в Испании. Ее журналисты побывали в подземном госпитале на линии фронта, созданного в рамках инициативы "Стальной фронт Рината Ахметова".

Подземный госпиталь – это современный медицинский комплекс площадью 400 кв. м. Здесь две операционные и отделения интенсивной терапии, собственная скважина для воды и генераторные системы. Он состоит из шести капсул из толстого сборного металла, который по военным стандартам отвечает самым высоким требованиям к таким объектам. Их изготовила компания Метинвест Рината Ахметова.

Первый подземный госпиталь начал работать в прошлом году, сейчас мы строим еще один. Сначала мы хотели сделать компактные модули, которые соединялись между собой винтами. Но военные сказали, что времени на монтаж нет. Так что мы увеличили размеры модулей», — говорит Александр Мироненко, операционный директор Метинвеста.

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Во время сертификационных испытаний инженеры проверяли прочность конструкций настоящими боеприпасами — обстреливали их 120-мм снарядами, избивали из минометов и сбрасывали с дронов восьмикилограммовые тротиловые бомбы.

«Перенос медицинских пунктов под землю свидетельствует о регрессе в соблюдении законов войны, принятых после Второй мировой, когда подземные госпитали были почти нормой из-за массовых неизбирательных атак со всех сторон», - указывает издание. С начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года россия разрушила более 300 медицинских учреждений в Украине и повредила еще 2000.

«Шпиталь, расположенный в 12 километрах от линии фронта, стал новаторским проектом, открывавшим путь для развития комплексной политики строительства подземных медицинских учреждений, поддерживаемой местными властями. В Харьковской области планируется возведение подземной больницы площадью 12 тыс. кв. м на 2000 человек. А в Херсоне, на юге страны, местные власти уже открыли подземные отделения в трех медицинских учреждениях такого типа. Одно из них было переоборудовано под родильное отделение в январе этого года», - указывает издание.

Как известно, с начала великой войны компания Метинвест направила на поддержку государства и его граждан 9,28 млрд. грн. командные пункты и построила первый в Украине подземный госпиталь.

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