Французская компания согласилась выкупить lifecell: что об этом известно

По словам главы инвестиционной компании, цена была "дешевой" по сравнению с доходами украинского оператора Lifecell.

Инвестиционная компания NJJ Capital французского миллиардера Ксавье Ниля согласилась выкупить за 500 миллионов долларов lifecell.

Об этом пишет издание Bloomberg.

Как отмечается, французский миллиардер Ксавье Ниль заявил, что его инвестиционная компания NJJ Capital согласилась заплатить 500 миллионов долларов за подразделения Turkcell Iletisim Hizmetleri AS в Украине.

Телекоммуникационные операции Нила уже производятся в соседней Польше через компанию "Илиада", а большой объем роумингового трафика между странами означает, что соглашение "имеет смысл", как сказал Ниль на встрече с Парижской ассоциацией бизнес-журналистов.

Он сказал, что цена была "дешевой" по сравнению с доходами украинского оператора Lifecell.

Соглашение, о котором первоначально было объявлено в декабре без объяснения стоимости, предоставит NJJ Capital контроль над Lifecell LLC, LLC Global Bilgi и LLC Ukrtower. Ниль сказал, что соглашение ожидает проверки регуляторов, включая зеленый свет от украинского антимонопольного ведомства.

"Повторные заявления относительно контроля DVL Telecom (Париж, Франция) — предприятие, входящее вместе с компанией NJJ Capital в группу NJJ, над ООО "Лайфселл", ООО "Глобал Билги" и ООО "Укртауэр" поступили в комитет 23 января 2024 года", — уточнил "Интерфаксу-Украина" заместитель председателя АМКУ – государственный уполномоченный Максим Сандыга.

Напомним, что украинский бизнес lifecell, принадлежащий турецкой Turkcell, получит нового владельца.

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