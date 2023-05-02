Компания олигарха Фридмана, имеющего бизнес в Украине, страхует грузовики "Росгвардии" на оккупированных территориях — "Схемы"

Компания российского олигарха Михаила Фридмана, до сих пор имеющего бизнес в Украине и не находящегося под санкциями, страхует грузовики "Росгвардии", находящиеся на временно оккупированных территориях Украины. Застрахованные грузовики оккупантов, в частности, находятся на территории захваченной Запорожской АЭС.

Об этом сообщила руководитель и ведущая программы журналистских расследований "Схемы" Наталья Седлецкая.

"Это — грузовики разных подразделений Росгвардии, которые вторглись в Украину и поддерживают оккупационный режим на украинских землях. Они застрахованы российской страховой компанией "Альфастрахование". Эта компания принадлежит олигарху Михаилу Фридману, который до сих пор имеет ряд крупных бизнесов в Украине", — рассказала она.

По данным журналистского расследования, "Росгвардия" – один из самых крупных клиентов компании Фридмана в России. За 5 лет они заключили госконтракты на 280 миллионов рублей. Компания олигарха продолжила страховать служебный транспорт росгвардейцев и после начала вторжения РФ в Украину.

"Уже во время большой войны Росгвардия страховалась у Фридмана целыми регионами, на десятки миллионов рублей каждый. Мы приводим многочисленные доказательства (фото/видео), как именно этот транспорт задействован в войне против Украины", — подчеркнула журналистка.

Седлецкая также отметила, что олигарх Михаил Фридман не соглашается с введением санкций против него и пытается удержать свой бизнес в Украине.

"Власти до сих пор не инициировали конфискацию его украинских активов по процедуре, законодательно введенной еще год назад (ему принадлежат Киевстар, Моршинская, АльфаБанк, просто изменивший название на банк Sense, сервис Helsi.Me)", — отметила она.

"Схемы" также выяснили, что Фридман широко вовлечен в сотрудничество как с военными и силовиками РФ, участвующими в войне против Украины, так и с крупным подсанкционным предприятием, обеспечивающим российских военных формой и питанием.

Напомним, из "слитых" в Сеть документов Пентагона стало известно, сколько Россия сможет финансировать войну против Украины.

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