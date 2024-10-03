Компания-производитель дронов заявила, что их главного инженера "похитил ТЦК"

Компания, производящая ударные дроны, заявила о незаконном задержании своего ключевого инженера.
Украинская компания "Птичка дронс" сообщила, что их главного инженера по разработке систем противодействия БПЛА "похитили ТЦК".
Об этом они заявили в Telegram.
"ТЦК похитили нашего главного инженера по разработке систем противодействия БпЛА прямо по дороге к работе. До критичности и бронирования осталось меньше недели. Инженер официально трудоустроен, имеем справки о гражданско-правовых обязательствах перед воинскими частями, незавершенные контракты на поставку ударных дронов", — говорится в сообщении.
В компании добавили, что все документы показали и объяснили ситуацию.
"Но Голосеевский ТЦК г.Киев решил, что уже завтра на учебке этот "стрелок" будет более полезным", — добавили там.
Напомним, ранее в одном из ТЦК Украины прокомментировали видео, которое в последнее время появляется в социальных сетях и демонстрирует незаконные действия представителей территориальных центров комплектования. Там заявили, что "бусификация – это миф".
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