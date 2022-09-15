Компания «Шервул» подарила 200 комплектов формы военным Сумщины

Сумщину с рабочим визитом посетил посол Турции в Украине. Он встретился с руководством ОВА, ведущими предприятиями области. Во время встречи обсудили дальнейшее сотрудничество.

«Мы благодарны за столь теплый прием. Мы увидели, что Сумщина восстанавливается», — заявил Чрезвычайный и Полномочный посол Турецкой Республики в Украине Ягмур Ахмет Гюльдере.

Примером удачной кооперации стало местное предприятие «Шервул», занимающееся изготовлением тканей и пледов, и некоторое сырье для своей продукции закупают именно в Турции.

«С марта выполняем оборонные заказы. Из турецкого сырья отшиваем много единиц одежды — носки, футболки, трусы, боевые рубашки. Все то, в чем нуждаются в наши военные», — говорит заместитель директора Евгений Старшок.

Также он подчеркнул, что вся продукция сшита на территории области, и от имени компании подарил военным Сумщины 200 комплектов формы собственного производства.

«Просим принять это. Вы — наши защитники», — обратился к военным представитель «Шервула».По словам главы Сумской облгосадминистрации — руководителя областной военной администрации Дмитрия Живицкого, первая партия, которая уже была, очень понравилась военным.

«Такой классной формы еще не было. Дышит, крепкая, красивая, удобная, хорошо сшитая», — похвалил Живицкий.

В компании убеждены, что именно благодаря кооперации удается достигать поставленных целей.

Евгений Старшок поблагодарил всех за сотрудничество и своевременную поставку сырья. А также отметил работу Сумской таможни, которая способствует оперативному растаможиванию товаров, чтобы военные были своевременно обеспечены формой.