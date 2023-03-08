Владелец Торгового дома "АВ" Феликс Черток рассказал о возобновлении продаж легендарного бренда — символа Украины — водки ТМ Украинка.

Компания Торговый дом "АВ" возрождает легендарный Бренд – водка Украинка!

История бренда водки "Украинка" началась еще в 2006-м и позиционировалась командой авторов-создателей как сильный национальный символ Украины, визитная карточка для зарубежных рынков. Такие водки-символы есть в разных странах, например: у финнов водка Финляндия, у датчан — Danzka, рассказывает владелец дистрибуционной компании Торгового дома "АВ" Феликс Борисович Черток.

В те годы Украина и товары из Украины еще не были на слуху и не пользовались популярностью в Мире, равно как и сами украинские потребители не отличались патриотизмом к национальным товарам и из-за низких продаж производство ТМ было прекращено.

Водка Украинка – возрождение украинских продуктов с национальной символикой

Однако в 2022 году все поменялось. С новой силой проснулась потребность украинцев в ярких и сильных национальных символах и продуктах, которыми можно по-настоящему гордиться, а зарубежные дистрибьюторы алкоголя начали проявлять большой интерес к украинским продуктам с национальной символикой.

Это и побудило компанию Торговый дом "АВ" (ТД АВ) возродить производство водки Украинки, чтобы сильный бренд с национальным колоритом высокого качества занял свое достойное место на украинском рынке и стал широко известен во всем мире!

Где потребители могут купить водку Украинка

На момент написания статьи, ТМ водка Украинка уже доступна к продаже в 20 000 магазинах Украины и продается в 11 странах по всему миру.