Компания украинского бизнесмена Коваленко организовала новый канал поставки угля в Польшу и Украину

Потребность в дополнительных источниках снабжения возникла в результате введения эмбарго на импорт российского угля.

Группа компаний Adelon украинского предпринимателя Дмитрия Коваленко будет поставлять до 200 тысяч тонн угля в Польшу и Украину благодаря новому способу перегрузки продукции в польских портах.

Потребность в дополнительных источниках поставок угля в Польшу и ЕС возникла в результате введения эмбарго на импорт российского угля в ответ на развязанную Россией полномасштабную войну против Украины, пишет finance.ua.

Поэтому с весны 2022 года стало очевидным, что внутреннее производство угля не сможет заполнить польский рынок или другие рынки Европы.

Группа Adelon благодаря многолетнему опыту работы на мировых угольных рынках одной из первых в Польше смогла законтрактовать у производителей в ЮАР, Австралии, США, Колумбии и Индонезии угольную продукцию в объеме более 200 000 тонн в месяц для потребителей как в Польше и Украине, так и из других европейских стран.

Для обеспечения таких объемов импорта разгрузка угля в польских портах была организована таким образом, чтобы избежать образования "пробок" или пробок морского транспорта.

Как известно, польские порты Свиноуйсьце, Гдыня и Гданьск ориентированы прежде всего на экспорт, а не на импорт сырья. Проблема заключалась в наличии свободного места и свободных глубоководных причалов.

Специалисты Adelon AG и ее дочерней польской компании Polska Grupa Importowa Premium sp. z o.o. разработали и внедрили новый тип перевалки рейде с судна на судно, чтобы избежать ненужных операций по перегрузке в порту.

Когда большие суда вместимостью 50 000 - 60 000 тонн причаливают в порт со своими кранами и грейферами, к перевозчику направляются меньшие суда вместимостью 5 000 - 15 000 тонн, на которые перегружается уголь. Потом уже эти небольшие подходят к мелководным терминалам, инфраструктура которых до сих пор используется не полностью.

Таким образом, компании Adelon AG и Polska Grupa Importowa Premium sp. z o.o. открыли новое направление для разгрузки угля, что не приводит к столкновению с другими участниками внешней торговли.

Группа компаний Adelon в лице дочерней компании Polska Grupa Importowa Premium sp. z o.o., является одним из крупнейших экономических субъектов в Польше, занимающихся импортом высококачественной угольной продукции из ЮАР, Австралии, США, Колумбии и Индонезии в Польшу и другие страны.

Группа Adelon также участвует в гуманитарной помощи Украине, а именно в приобретении и поставке разнообразного оборудования, автомобилей или оказании помощи пострадавшему населению Украины в виде продуктовых наборов, средств личной гигиены или лекарств.

По словам владельца Adelon Дмитрия Коваленко, в 2023 году группа имеет большие амбиции и благодаря заключенным контрактам на поставку угольной продукции в Польшу, Украину и другие страны Европы планирует удвоить свой оборот.

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