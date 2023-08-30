Компенсация за поврежденное жилье: правительство внесло изменения в некоторые постановления

Что изменится с августа 2023 года.

С 10 мая в Украине заработала программа "Восстановление", в рамках которой украинцы смогут получить денежную компенсацию на ремонт помещения, пострадавшего во время полномасштабного вторжения РФ.

Об этом сообщает Ассоциация городов Украины со ссылкой на постановление Кабмина Украины от 21 июля 2023 г. № 858 "О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины о регулировании отношений, связанных с предоставлением компенсации за объекты недвижимого имущества, поврежденные в результате боевых действий действий, террористических актов, диверсий, вызванных вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины".

Что изменилось с августа 2023 г. в Порядке предоставления компенсации за поврежденное жилье: основные положения

Прежде всего, Правительство ввело механизм компенсации за уже выполненный ремонт, а также условия и процедуру расчета компенсации (эти положения вступят в силу после внесения изменений в Закон Украины от 23 февраля 2023 г. № 2923-IX).

Отмечается, что уже урегулирован вопрос получения компенсации в случае, когда собственником (или совладельцем) является недееспособное/ограниченно дееспособное лицо или лицо, не достигшее 18-летнего возраста.

Важно, что Правительство ввело обязательность ведения протокола заседания комиссии, а также увеличены предельные объемы компенсации для выполнения ремонтных работ и классифицированы их на:

ремонт категории А – до 200 тыс. грн;

ремонт категории Б 200 – 350 тыс. грн для квартир (жилых помещений) в многоквартирном доме;

или 200 – 500 тыс. грн для обособленных жилых домов усадебного типа, сблокированных домов с отдельными квартирами, имеющими собственный вход с улицы, коттеджей и одноквартирных домов повышенной комфортности, домов усадебного типа, дачных и садовых.

Введено определение уполномоченного члена комиссии (или нескольких), вносящих сведения в Реестр поврежденного и уничтоженного имущества.

Также установлен срок в 5 рабочих дней, когда комиссия должна передать решение о предоставлении/отказе в предоставлении компенсации на рассмотрение уполномоченному органу.

Напомним, в мае 2023 года в Украине стартовал первый этап госпрограммы "Восстановление", предусматривающий предоставление гражданам до 200 тысяч грн на восстановление жилья, что получило незначительные повреждения на фоне войны. Средства можно использовать для ремонта. Более 1400 семей эти средства уже получили.

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