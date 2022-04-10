Компенсация за размещение внутри перемещенных лиц: перечень документов, как начисляются выплаты

Напоминаем, что владельцы жилья, которые помогут с проживанием внутри перемещенного лица, могут получить компенсацию от государства в размере примерно 450 гривен в месяц за каждого переселенца. О порядке выплаты компенсации, какие документы нужны для ее получения, разъясняет ТСН.ua

Сразу, как только вы поселили у себя внутренне перемещенное лицо, необходимо обратиться в исполнительный комитет городского, сельского или поселкового совета Центра предоставления административных услуг (ЦНАП), написать заявление, в котором обязательно указать фамилию, имя и отчество каждой из поселенных лиц и документы, удостоверяющие личность поселенцев. Также эту информацию можно передать через сайт "Прихисток".

Первый этап. Оформление заявления и подача документов сдателем жилья:

Паспорт гражданина Украины или ID карта.

Индивидуальный номер плательщика налогов – ИНН.

Документ, удостоверяющий право собственности на жилье, которое заявитель сдает ВПЛ.

Реквизиты банковского счета, куда будут перечисляться средства от государства.

Также могут потребовать справку об отсутствии задолженности за уплату коммуналки.

Второй этап. Подача отчета за проживание ВПЛ.

Не позднее 5 дней со дня окончания отчетного периода нужно подать заявление на получение компенсации в исполнительный комитет городского, сельского, поселкового совета. В заявлении обязательно указать

количество дней, в течение которых проживали переселенцы,

количество переселенцев, проживавших в течение отчетного периода.

Важно! Если внутренне перемещенное лицо прекратило проживание или количество внутри перемещенных лиц изменилось, в этот же день владелец жилья обязан подать соответствующее заявление об изменении перечня лиц.

На третьем этапе проверяются сведения приведенные в заявлении. При необходимости посещают места размещения ВПЛ.

Четвертый этап. Если сведения переданы в органы исполнительной власти верны, задолженности по уплате коммунальных платежей не имеет, осуществляются выплаты на банковский счет, указанный заявителем за полные дни, когда проживали переселенцы. Сумма компенсации за один день на одно внутренне перемещенное лицо составляет 14,77 грн. Компенсацию выплачивают до 20 числа месяца со дня окончания отчетного месяца.

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