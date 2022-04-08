Компенсация за разрушенное жилье 2022 года: инструкция по получению помощи

Компенсацию за разрушенное жилье в 2022 году нельзя будет получить без документов. Какие еще нюансы существуют и что нужно помнить, чтобы получить помощь — читайте в материале ТСН.ua.
Компенсацию за разрушенное жилье будут предоставлять исключительно его владельцам – так заявил министр юстиции Денис Малюска в интервью для Today.ua. То есть, чтобы получить финансовую помощь, нужно иметь правоустанавливающие документы на жилье, чтобы подтвердить, что именно вы являетесь владельцем этой недвижимости.
Существует определенный перечень правоустанавливающих документов и собственник жилья, желающий получить компенсацию за его разрушение в 2022 году, должен предоставить хотя бы один из них:
- договор купли-продажи;
- договор дарения;
- договор мены;
- свидетельство о праве собственности;
- свидетельство о праве на наследство;
- решение суда, вступившее в законное действие.
Денис Малюска также порекомендовал всем, кто хочет получить компенсацию за разрушенное жилье в 2022 году, оформить правоустанавливающие документы. В противном случае можно остаться без новой недвижимости.
Инструкция, чтобы получить компенсацию за разрушенное жилье
Если вы оказались в такой ситуации, подать заявку на компенсацию за разрушенное жилье можно на портале и в мобильном приложении "Дія", но вскоре такая возможность должна появиться также в ЦНАПах.
Инструкция довольно проста :
- Авторизоваться на портале "Дія" или зайти в приложение через мобильный телефон.
- Щелкните раздел "Услуги".
- Выберите пункт "Поврежденное имущество".
- Заполнить открывшуюся форму и ждать, когда государство начнет процесс оценки и компенсации.
За что же можно получить компенсацию от государства?
В "Действии" можно подать заявление на компенсации за разрушенное жилье, то есть только жилую недвижимость. Это может быть:
- любой частный дом (дачный, садовый, приусадебный);
- квартира;
- любое другое жилое помещение (не входящее в состав дома и имеющее отдельное зарегистрированное право собственности).