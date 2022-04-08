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Компенсация за разрушенное жилье 2022 года: инструкция по получению помощи

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Компенсация за разрушенное жилье 2022 года: инструкция по получению помощи

Компенсация за разрушенное жилье 2022 года: все, что нужно знать / Pexels

Компенсацию за разрушенное жилье в 2022 году нельзя будет получить без документов. Какие еще нюансы существуют и что нужно помнить, чтобы получить помощь — читайте в материале ТСН.ua.

Компенсацию за разрушенное жилье будут предоставлять исключительно его владельцам – так заявил министр юстиции Денис Малюска в интервью для Today.ua. То есть, чтобы получить финансовую помощь, нужно иметь правоустанавливающие документы на жилье, чтобы подтвердить, что именно вы являетесь владельцем этой недвижимости.

Существует определенный перечень правоустанавливающих документов и собственник жилья, желающий получить компенсацию за его разрушение в 2022 году, должен предоставить хотя бы один из них:

  • договор купли-продажи;
  • договор дарения;
  • договор мены;
  • свидетельство о праве собственности;
  • свидетельство о праве на наследство;
  • решение суда, вступившее в законное действие.

Денис Малюска также порекомендовал всем, кто хочет получить компенсацию за разрушенное жилье в 2022 году, оформить правоустанавливающие документы. В противном случае можно остаться без новой недвижимости.

Инструкция, чтобы получить компенсацию за разрушенное жилье

Если вы оказались в такой ситуации, подать заявку на компенсацию за разрушенное жилье можно на портале и в мобильном приложении "Дія", но вскоре такая возможность должна появиться также в ЦНАПах.

Инструкция довольно проста :

  1. Авторизоваться на портале "Дія" или зайти в приложение через мобильный телефон.
  2. Щелкните раздел "Услуги".
  3. Выберите пункт "Поврежденное имущество".
  4. Заполнить открывшуюся форму и ждать, когда государство начнет процесс оценки и компенсации.

За что же можно получить компенсацию от государства?

В "Действии" можно подать заявление на компенсации за разрушенное жилье, то есть только жилую недвижимость. Это может быть:

  • любой частный дом (дачный, садовый, приусадебный);
  • квартира;
  • любое другое жилое помещение (не входящее в состав дома и имеющее отдельное зарегистрированное право собственности).
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