Компенсация за разрушенное жилье 2022 года: инструкция по получению помощи

Компенсация за разрушенное жилье 2022 года: все, что нужно знать / Pexels

Компенсацию за разрушенное жилье в 2022 году нельзя будет получить без документов. Какие еще нюансы существуют и что нужно помнить, чтобы получить помощь — читайте в материале ТСН.ua.

Компенсацию за разрушенное жилье будут предоставлять исключительно его владельцам – так заявил министр юстиции Денис Малюска в интервью для Today.ua. То есть, чтобы получить финансовую помощь, нужно иметь правоустанавливающие документы на жилье, чтобы подтвердить, что именно вы являетесь владельцем этой недвижимости.

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Существует определенный перечень правоустанавливающих документов и собственник жилья, желающий получить компенсацию за его разрушение в 2022 году, должен предоставить хотя бы один из них:

договор купли-продажи;

договор дарения;

договор мены;

свидетельство о праве собственности;

свидетельство о праве на наследство;

решение суда, вступившее в законное действие.

Денис Малюска также порекомендовал всем, кто хочет получить компенсацию за разрушенное жилье в 2022 году, оформить правоустанавливающие документы. В противном случае можно остаться без новой недвижимости.

Инструкция, чтобы получить компенсацию за разрушенное жилье

Если вы оказались в такой ситуации, подать заявку на компенсацию за разрушенное жилье можно на портале и в мобильном приложении "Дія", но вскоре такая возможность должна появиться также в ЦНАПах.

Инструкция довольно проста :

Авторизоваться на портале "Дія" или зайти в приложение через мобильный телефон. Щелкните раздел "Услуги". Выберите пункт "Поврежденное имущество". Заполнить открывшуюся форму и ждать, когда государство начнет процесс оценки и компенсации.

За что же можно получить компенсацию от государства?

В "Действии" можно подать заявление на компенсации за разрушенное жилье, то есть только жилую недвижимость. Это может быть: