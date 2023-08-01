Компенсация за разрушенное жилье: в "Дії" начали прием заявок — инструкция

В Украине с 1 августа стартует второй этап реализации государственной программы по обеспечению жильем украинцев, чье жилье было повреждено или уничтожено в результате вооруженной агрессии РФ.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры (Минвосстановление).



"С сегодняшнего дня владельцы жилья, чье жилье было уничтожено, смогут подать заявление на получение компенсации для приобретения новой квартиры или дома. Сделать это можно через приложение "Дія", — говорится в сообщении.



Получить компенсацию смогут только единоличные собственники жилья, которое:

разрушено из-за боевых действий после 24 февраля;

не подлежит восстановлению;

расположено на неоккупированной территории и не в зоне активных боевых действий.

Инструкция по подаче на компенсацию за разрушенное жилье. / Фото: Министерство развития общин и территорий Украины

Как подать заявление

для начала нужно подать информационное сообщение о поврежденном и уничтоженном недвижимом имуществе (если еще не было подано);

после этого подать заявление на получение компенсации, воспользовавшись услугой "єВідновлення" в приложении "Дія".

Для подачи заявления требуется:

выбрать льготную категорию, если есть;

предоставить контактные данные;

заказать справку о несудимости в "Дія".

Поданные заявления будет рассматриваться специальной комиссией, созданной при органах местного самоуправления. Эти же комиссии будут обследовать уничтоженное жилье и принимать решение о предоставлении компенсации.

Также сообщается, что позже будет открыта возможность подачи заявления на получение компенсации через ЦНАП, нотариус и орган социальной защиты.



Сама компенсация будет предоставляться заявителям в форме электронного жилищного сертификата. Его можно будет использовать для покупки жилья на первичном или вторичном рынках, или инвестиции в будущую недвижимость.



"Следующим этапом развития программы помощи будет выплата средств для строительства нового частного дома на собственном земельном участке. Соответствующий механизм разрабатывается Министерством восстановления", — сообщает Минвосстановление.



Дополнительную информацию можно получить на сайте программы "єВідновлення" в разделе "Разрушенное жилье" или же обратившись на специальную правительственную горячую линию 1545 (кнопка 2). Также можно обратиться в команду поддержки "Дія", отправив сообщения на страницах "Дія" в Facebook, Telegram и Viber.

Напомним, в Киевской области будут восстанавливать более 1300 поврежденных в результате войны домов.

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