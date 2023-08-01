Компенсация за разрушенное жилье: в "Дії" начали прием заявок — инструкция

В приложении "Дія" стартовал прием заявок на компенсацию за разрушенное оккупантами жилье.
В Украине с 1 августа стартует второй этап реализации государственной программы по обеспечению жильем украинцев, чье жилье было повреждено или уничтожено в результате вооруженной агрессии РФ.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры (Минвосстановление).
"С сегодняшнего дня владельцы жилья, чье жилье было уничтожено, смогут подать заявление на получение компенсации для приобретения новой квартиры или дома. Сделать это можно через приложение "Дія", — говорится в сообщении.
Получить компенсацию смогут только единоличные собственники жилья, которое:
- разрушено из-за боевых действий после 24 февраля;
- не подлежит восстановлению;
- расположено на неоккупированной территории и не в зоне активных боевых действий.
Как подать заявление
- для начала нужно подать информационное сообщение о поврежденном и уничтоженном недвижимом имуществе (если еще не было подано);
- после этого подать заявление на получение компенсации, воспользовавшись услугой "єВідновлення" в приложении "Дія".
Для подачи заявления требуется:
- выбрать льготную категорию, если есть;
- предоставить контактные данные;
- заказать справку о несудимости в "Дія".
Поданные заявления будет рассматриваться специальной комиссией, созданной при органах местного самоуправления. Эти же комиссии будут обследовать уничтоженное жилье и принимать решение о предоставлении компенсации.
Также сообщается, что позже будет открыта возможность подачи заявления на получение компенсации через ЦНАП, нотариус и орган социальной защиты.
Сама компенсация будет предоставляться заявителям в форме электронного жилищного сертификата. Его можно будет использовать для покупки жилья на первичном или вторичном рынках, или инвестиции в будущую недвижимость.
"Следующим этапом развития программы помощи будет выплата средств для строительства нового частного дома на собственном земельном участке. Соответствующий механизм разрабатывается Министерством восстановления", — сообщает Минвосстановление.
Дополнительную информацию можно получить на сайте программы "єВідновлення" в разделе "Разрушенное жилье" или же обратившись на специальную правительственную горячую линию 1545 (кнопка 2). Также можно обратиться в команду поддержки "Дія", отправив сообщения на страницах "Дія" в Facebook, Telegram и Viber.
Напомним, в Киевской области будут восстанавливать более 1300 поврежденных в результате войны домов.
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