Компенсация за жилье семьям общественных активистов и журналистов-переселенцев: как получить помощь

Компенсация за жилье семьям общественных активистов и журналистов-переселенцев: как получить помощь

Заявки принимаются до 18 марта 2022 года.

Общественная организация Образовательно-аналитический центр развития общин в партнерстве с Национальным фондом поддержки демократии (National Endowment for Democracy) запустила инициативу по поддержке общественных активистов и журналистов, которые были вынуждены покинуть свои дома и стать переселенцами.

Команда общественной организации компенсирует общественным активистам, журналистам и их семьям средства за аренду жилья сроком в один месяц в Тернопольской, Волынской, Ровенской, Львовской, Закарпатской, Хмельницкой, Черновицкой и Ивано-Франковской областях.

В рамках инициативы в адрес общественной организации "Образовательно-аналитический центр развития общин" уже поступило 75 заявок. Более 100 общественных активистов, журналистов и их семей получили финансовую помощь на компенсацию жилья.

Как получить помощь?

Для получения компенсации нужно заполнить небольшую анкету по этой ссылке.

После ознакомления с анкетой с вами свяжется работник ГО и сообщит всю необходимую информацию.

Дедлайн приема заявок – 18 марта 2022 включительно.

Какие условия компенсации денежных средств за аренду жилья?

Компенсацию за жилье сроком не более одного месяца могут получить общественные активисты и журналисты, которыее его снимают в Тернопольской, Волынской, Ровенской, Львовской, Закарпатской, Хмельницкой, Черновицкой и Ивано-Франковской областях. Для получения средств необходимо будет предоставить подтверждающие документы – счет из гостиницы или посуточной аренды квартиры, договор аренды и т.д.

Напомним, во Львове хотят построить жилье для переселенцев.

Мэр Львова Андрей Садовый обратился к международным организациям с просьбой помочь переселенцам, которые сейчас находятся во Львове.

Мэр Львова рассказал, что город рассчитывает на поддержку от международных организаций, поскольку нужны дома, которые можно быстро построить для переселенцев из других регионов. Он добавил, что есть уже определенные места для постройки. Также во Львове есть потребность в больших мобильных центрах с соответствующими санитарными условиями для переселенцев.