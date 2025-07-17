Компенсации депортированным украинцам из Польши 1944–1951 годах: кто получит выплаты

Депортация украинцев из Польши. Архивное фото / © Википедия

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Украинцы, депортированные с территории Польши в 1944-1951, и их наследники получат компенсации и право возвращения оставленного имущества.

Об этом передает «Судебно-юридическая газета».

Компенсации будут оплачивать из украинского бюджета. Польская сторона в этом не будет участвовать.

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По информации издания, переселенные из Польши украинцы и их потомки получат ряд прав как депортированных. В частности, права на изъятые в результате депортации здания и другое имущество.

Факт депортации личности подтверждается соответствующей справкой или другими документами, выданными компетентными органами Украины, других государств — бывших республик СССР, Польской Республики (Республики Польша). Эти документы могли остаться в семьях депортированных, или в местных областных архивах, в зависимости от того, в какую область была депортирована конкретная семья.

Возмещение

В законе указано, что лица, которые в 1944-1951 годах были принудительно переселены как лица украинского этнического происхождения с территорий, на которых компактно проживало украинское население и входили в состав Польской Республики, имеют право на одноразовую денежную помощь.

В случае смерти лица единовременная денежная помощь выплачивается ее наследникам (жене или мужу, а в случае их отсутствия — детям).

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Размер, порядок назначения и выплаты единовременного пособия определяется Кабинетом министров. Сумма пока неизвестна.

Заявления о компенсации и возврате имущества подаются не позднее трех лет со дня обретения лицом статуса депортированного лица.

По информации издания, гражданам Украины из числа депортированных лиц, поселившихся в сельской местности, государством обеспечивается бесплатная передача в собственность земли сельскохозяйственного назначения в размере земельного пая, определенного для этой местности, за счет земель запаса и резервного фонда в случае их наличия.

Напомним, что Верховная Рада признала депортированными украинцев, выселенных в течение 1944-1951 гг. из этнических украинских земель, отошедших к Польше.

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О ком идет речь

В течение 1944–1951 годов в рамках так называемого «обмена территориями» между УССР и Польской народной республикой украинское местное население Холмщины, Подляшья, Надсяння и Лемковщины было депортировано в УССР (не путать с операцией «Висла»).

Украинские этнические земли, отошедшие к составу Польши: Подляшье, Холмщина, Надсяння и Лемковщина.

Но небольшое количество оставшихся украинцев — депортированы в западные регионы Польши в 1947 году во время операции «Висла».

Почти 700 тысяч украинцев депортировали в течение 1944-1951 годов из этнических украинских земель, оказавшихся в составе Польши, в УССР.

Во время акции «Висла» (1947 год) около 150 тысяч украинцев депортировали на северные и северо-западные территории Польши.

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