Компенсации за поврежденное жилье: как действует программа "єВідновлення" и кто получит деньги

Разрушенное жилье в Украине. / © Associated Press

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После мощной шахменно-ракетной атаки на Киев, которая произошла во вторник, горожане постепенно возвращаются в свои дома, многие из которых получили значительные повреждения. У некоторых вылетели окна и двери, разрушенные балконы, выгорели или полностью уничтожены квартиры.

Детальнее в материале "ТСН Неделя".

Киевлянка Елена рассказывает, что во время взрывной волны в ее квартире вылетели все окна с одной стороны дома, травмировалась и сама женщина — у нее перелом со смещением. Повреждения зафиксировали полицейские, сейчас она ожидает оценку мастера по стоимости ремонта.

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В районе Отрадный жители также сообщают о повреждениях. Светлана рассказывает, что пленку на окна наклеили бесплатно, однако на сами окна обещают всего 10 тысяч гривен компенсации — этой суммы, вероятно, не хватит.

Жители подают заявления на получение помощи и пользуются государственной программой "єВідновлення", позволяющей получить средства на ремонт или полное восстановление жилья. Некоторые дома также попали под ограничения из-за обнаруженных аварийных участков — жителей временно не пускают домой.

Какую помощь можно получить?

10 тысяч гривен – это разовая материальная помощь из городского бюджета для тех, у кого мелкие повреждения.

“єВідновлення” – государственная программа, которая имеет два направления:

Компенсация за ремонт (мелкий или капитальный);

Полное восстановление жилья – в случае его уничтожения или оно не подлежит ремонту.

Чтобы воспользоваться программой, владелец должен подать информационное сообщение о повреждении через приложение "Действие" или в ЦНАПе. После этого формируется комиссия, проверяющая объект и принимающая решение.

По словам заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Наталии Козловской, выезжающая на место комиссия фиксирует характер и объемы повреждений — количество окон, состояние стен, крыши, внутренних помещений. Стоимость компенсации определяется согласно постановлению Кабмина №381, где зафиксированы тарифы на восстановление каждой единицы.

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Комиссия должна принять решение в течение 30 дней. Однако в больших городах сроки могут затягиваться. Максимальная компенсация для квартиры составляет 350 тыс. грн, для частного дома – до 500 тыс. грн.

Деньги на ремонт: как это работает

Денежные средства поступают на специальный карточный счет. Снять наличные с него нельзя. Потратить деньги можно только на строительные материалы и оплату работы мастеров — в рамках перечня из более 13 тысяч компаний. Потратить денежные средства нужно в течение года.

Как уточнила Козловская, правительство готовит решение о возможности продления срока использования этих средств для жителей территорий вблизи боевых действий.

Если ваше жилье является историческим памятником

В таких случаях компенсация предусматривается, но механизм ее реализации еще не разработан. Сейчас жители таких домов вынуждены ремонтировать их за свой счет.

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Разрушенное жилье: что предусматривает сертификат

Если жилье не подлежит восстановлению, собственник также подает заявку через Действие или ЦНАП. Комиссия определяет состояние объекта и выдает сертификат на новое жилье.

Средняя сумма сертификата – 1,5 млн грн. Его можно использовать для покупки квартиры или дома на подконтрольной территории Украины. Также его разрешено направить на первый взнос по ипотеке или строительство дома на собственной земле. Срок действия сертификата – пять лет.

Ремонт за свой счет: будет ли компенсация?

Да. Если владелец провел ремонт самостоятельно, компенсация предусмотрена, но необходимо сохранить чеки и подтверждение. Когда именно будет возврат средств, пока не уточняется. По замыслу такая компенсация предназначена тем, кто не имеет возможности самостоятельно восстановить жилье.

"Украина - первая страна, которая в условиях полномасштабного вторжения обеспечивает помощь на восстановление. Ни одно государство во время активных боевых действий такого не предпринимало", - отметила Козловская.

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Что следует проверить каждому владельцу жилья

Всем владельцам советуют проверить, зарегистрировано ли их имущество в электронном реестре. Если нет – это можно оформить в ЦНАПе. При уничтожении бумажных документов доказывать право собственности придется через суд, что существенно усложнит и затянет процесс получения компенсации.