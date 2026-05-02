Компенсации за уничтоженные авто: в правительстве отреагировали на инициативу

Уничтоженные авто во время вражеской атаки на Запорожье / © Запорожская ОВА

Реклама

Правительство поддерживает инициативу возмещения за авто, уничтоженных в результате российской агрессии, однако пока финансирования не хватает даже для первоочередных нужд.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Алексей Кулеба в комментарии «Новини.LIVE».

Кулеба отметил, что правительство в целом поддерживает идею компенсаций для пострадавших от российской агрессии, в том числе и за уничтоженные или поврежденные авто. По его словам, сейчас приоритетом является возмещение имущества, а также компенсация людям, которые потеряли его на временно оккупированных территориях.

Реклама

«На сегодняшний день проблема есть только в том, что у нас недостаточно финансирования для закрытия первоочередных потребностей. То есть компенсация за уничтожение или повреждение имущества или компенсация для людей, которые потеряли свое имущество на временно оккупированной территории, сейчас находятся на территории Украины, воюют за Украину, их семьи здесь, но не могут получить компенсацию», — отметил вице-премьер-министр.

Он подчеркнул, что запуск такой программы возможен только при условии определения источника финансирования. Если парламент поддержит соответствующее решение и найдет средства, правительство готово работать над реализацией компенсаций.

«И если парламент проголосует, если парламент поймет источник финансирования этих потребностей, мы, безусловно, будем это делать», — добавил Кулеба.

Вице-премьер подчеркнул, что идея компенсаций за автомобили является рабочей, однако ее реализация зависит от наличия финансирования.

Реклама

«Идея, безусловно, рабочая, но надо определиться с приоритетами. Есть ли у нас средства на это? Кто будет покрывать этот источник финансирования? Каким образом? Как это повлияет на первоочередные потребности, которые сегодня есть в стране?», — подчеркнул Кулеба.

Напомним, ранее народный депутат от фракции «Слуга народа» Владимир Крейденко заявлял, что законопроект о компенсации за поврежденные или уничтоженные в результате войны автомобили уже прошел профильный комитет и рекомендован к рассмотрению в Верховной Раде.

Новости партнеров