Компенсация автогражданки для ветеранов: как получить возмещение в 2026 году

В 2026 году ветераны в Украине могут оформить автогражданку без собственных затрат. Это стало возможным благодаря сочетанию государственной компенсации и скидкам от страховой компании.

Об этом сообщает Минветеранов.

Компенсация автогражданки для ветеранов в 2026 году

Механизм предполагает полное покрытие стоимости полиса:

50% оплачивает государство

еще 50% покрывает страховая компания как скидку

В результате ветеран фактически не тратит средства на оформление автогражданки.

Кто может получить компенсацию автогражданки 100% в 2026 году

Право на программу имеют:

ветераны с удостоверением УБД или инвалидностью в результате войны

совершеннолетние граждане с верифицированным РНОКПП

владельцы авто, не использующие транспорт в коммерческих целях

Также есть технические ограничения:

двигатель до 2500 см³

электромотор до 100 кВт

Как подать заявку на компенсацию автогражданки онлайн

Оформление производится полностью через приложение «Дія».

Требуется:

зайти в раздел «Ветеран PRO»

выбрать услугу компенсации

подключить или создать «Дія.Карту»

подать заявку

Все данные автоматически проверяются без дополнительных справок.

Ранее сообщалось, что в Украине резко изменились правила страхования ответственности владельцев транспортных средств. Согласно новым правилам, страховые компании получили право самостоятельно устанавливать тарифы.

