Компенсация автогражданки для ветеранов: как получить возмещение в 2026 году

Ветераны могут оформить автогражданку без собственных затрат — за счет сочетания государственной компенсации и скидки от страховой компании.

В Украине владельцы транспортных средств должны иметь полис автогражданки / © Pixabay

В 2026 году ветераны в Украине могут оформить автогражданку без собственных затрат. Это стало возможным благодаря сочетанию государственной компенсации и скидкам от страховой компании.

Об этом сообщает Минветеранов.

Компенсация автогражданки для ветеранов в 2026 году

Механизм предполагает полное покрытие стоимости полиса:

  • 50% оплачивает государство

  • еще 50% покрывает страховая компания как скидку

В результате ветеран фактически не тратит средства на оформление автогражданки.

Кто может получить компенсацию автогражданки 100% в 2026 году

Право на программу имеют:

  • ветераны с удостоверением УБД или инвалидностью в результате войны

  • совершеннолетние граждане с верифицированным РНОКПП

  • владельцы авто, не использующие транспорт в коммерческих целях

Также есть технические ограничения:

  • двигатель до 2500 см³

  • электромотор до 100 кВт

Как подать заявку на компенсацию автогражданки онлайн

Оформление производится полностью через приложение «Дія».

Требуется:

  • зайти в раздел «Ветеран PRO»

  • выбрать услугу компенсации

  • подключить или создать «Дія.Карту»

  • подать заявку

Все данные автоматически проверяются без дополнительных справок.

Ранее сообщалось, что в Украине резко изменились правила страхования ответственности владельцев транспортных средств. Согласно новым правилам, страховые компании получили право самостоятельно устанавливать тарифы.

