Компенсация автогражданки для ветеранов: как получить возмещение в 2026 году
Ветераны могут оформить автогражданку без собственных затрат — за счет сочетания государственной компенсации и скидки от страховой компании.
В 2026 году ветераны в Украине могут оформить автогражданку без собственных затрат. Это стало возможным благодаря сочетанию государственной компенсации и скидкам от страховой компании.
Об этом сообщает Минветеранов.
Компенсация автогражданки для ветеранов в 2026 году
Механизм предполагает полное покрытие стоимости полиса:
50% оплачивает государство
еще 50% покрывает страховая компания как скидку
В результате ветеран фактически не тратит средства на оформление автогражданки.
Кто может получить компенсацию автогражданки 100% в 2026 году
Право на программу имеют:
ветераны с удостоверением УБД или инвалидностью в результате войны
совершеннолетние граждане с верифицированным РНОКПП
владельцы авто, не использующие транспорт в коммерческих целях
Также есть технические ограничения:
двигатель до 2500 см³
электромотор до 100 кВт
Как подать заявку на компенсацию автогражданки онлайн
Оформление производится полностью через приложение «Дія».
Требуется:
зайти в раздел «Ветеран PRO»
выбрать услугу компенсации
подключить или создать «Дія.Карту»
подать заявку
Все данные автоматически проверяются без дополнительных справок.
Ранее сообщалось, что в Украине резко изменились правила страхования ответственности владельцев транспортных средств. Согласно новым правилам, страховые компании получили право самостоятельно устанавливать тарифы.