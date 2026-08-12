Компенсация до 100% стоимости: кто и как сможет получить социальное жилье в аренду

В Украине вводят социальную аренду жилья / © ТСН.ua

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В Украине вступил в силу новый рамочный закон «Об основных принципах жилищной политики», который окончательно упраздняет устаревший советский Жилищный кодекс 1983 года и изменяет саму философию обеспечения граждан жильем . Вместо имитации заботы в виде многолетних бумажных очередей государство внедряет реальные инструменты, одним из которых станет фонд социального жилья для предоставления в аренду.

Об этом рассказала глава Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк в интервью пресс-службе аппарата Верховной Рады.

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Философия социальной аренды и цифровая прозрачность

Новый подход разграничивает инструменты в зависимости от финансовых возможностей семьи: льготная ипотека или финансовый лизинг предусмотрены для тех, кто имеет стабильный доход и готов стать владельцем, а социальная аренда — для тех, кто не может приобрести жилье. Управлять этим фондом будут специальные операторы социального жилья — муниципальные некоммерческие организации, которые будут работать с уязвимыми группами населения. Для устранения коррупционных рисков и ручного управления будет создана Единая информационно-аналитическая система, которая будет автоматически взаимодействовать с государственными реестрами и показывать человеку доступные программы.

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"Если же приобрести жилье человек сейчас не может, для него предусмотрена социальная аренда", - подчеркнула Елена Шуляк.

Ключевые параметры и конкретные ограничения дохода семьи, стоимости жилья и норм площади будут определены в отдельном специальном законе «О жилом фонде социального назначения», принятие которого запланировано на первый квартал две тысячи двадцать седьмого года. Это часть обязательств Украины перед Европейским Союзом по программе Ukraine Facility. Полученные платежи за социальную аренду не будут исчезать в бюджете, а будут направляться в специальный револьверный фонд для строительства нового социального жилья, что обеспечит постоянство системы.

Формула оплаты: правило 30 процентов

Важнейшим принципом новой модели финансовая доступность аренды для людей с невысоким уровнем дохода. Государство внедряет четкий механизм, гарантирующий, что арендная плата не станет непосильным бременем для семейного бюджета.

«Базовый принцип социальной аренды таков: плата за нее не может превышать 30% дохода семьи. Все, что выше этого предела, компенсирует государство или община», — объяснила председатель Комитета.

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Для семей с небольшим доходом уровень государственной компенсации может достигать 70%, а для наиболее уязвимых категорий граждан социальная аренда может стать фактически безвозмездной, когда государство будет покрывать все 100% стоимости.

Приоритеты для ВПЛ, ветеранов и пострадавших от войны

Отдельное внимание новая жилищная политика уделяет людям, наиболее пострадавшим от российской агрессии, ведь именно полномасштабное вторжение обнажило остроту жилищного вопроса. Внутри перемещенные лица, ветераны и люди, лишившиеся дома, находятся в центре реформы и будут иметь приоритетный доступ к инструменту социальной аренды. Государство уже заложило значительные средства — более 43 млрд. гривен до конца 2027 года — на обеспечение жилищных нужд этих категорий граждан.

«Для меня принципиально, что мы говорим не о разовой помощи, а о постоянной системе, в которой у защитника или вынужденного переселенца есть реальный, гарантированный путь к собственной крыше над головой», — подчеркнула Шуляк.

Новая система позволяет комбинировать различные инструменты поддержки, как конструктор, под конкретную ситуацию человека, избегая при этом запрещенной международным правом двойной компенсации за одну и ту же потерю. Ветераны и ВПЛ могут объединять сертификаты «Восстановление» с льготной ипотекой «Еселя» или пользоваться расширенными условиями ипотеки, где государство компенсирует значительную часть первого взноса и ежемесячных платежей. Внедрение социальной аренды по европейским стандартам является не просто формальным требованием для евроинтеграции, а реальным шагом к построению эффективной и прозрачной системы защиты граждан.

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Где построят первые социальные квартиры на средства ЕС

Как стало известно ранее, Украина уже получила первые сто миллионов евро от Европейского инвестиционного банка из четырехсот миллионов запланированных на реализацию пилотного проекта. Благодаря этим средствам часть украинцев сможет получить бесплатное жилье или воспользоваться льготной арендой в пяти городах-финалистах: Кропивницком, Кременчуге, Львове, Николаеве и Житомире. Эти общины прошли жесткий поэтапный отбор среди двадцати пяти претендентов, и именно на их базе государство будет на практике отрабатывать новую модель для дальнейшего масштабирования на всю страну.

Все построенные в рамках этой инициативы объекты будут оставаться исключительно в коммунальной собственности общин, а решение о предоставлении квартир местные власти будут принимать самостоятельно во время голосования на сессиях советов. Кроме переселенцев, безоговорочный приоритет на заселение будут иметь многодетные семьи, люди с инвалидностью, семьи военнослужащих и погибших защитников, а также дети-сироты. В то же время будет действовать строгий финансовый фильтр: если состояние семьи позволяет ей самостоятельно взять льготную ипотеку или поступить в жилищно-строительный кооператив, претендовать на социальные квадратные метры она уже не сможет.

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