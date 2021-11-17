Компенсирует стоимость обучения и стипендию: в Украине бывшая студентка вернет университету 225 тыс. грн.

Врач еще может обжаловать это решение.

Костопольский районный суд Ровенской области заставил бывшую студентку вернуть Тернопольскому национальному медицинскому университету 225 тыс. грн за обучение. Это произошло потому, что медик не отработала после учебы три года по направлению.

Об этом говорится в решении суда.

Студентку из Ровенской области в 2011 году зачислили на государственную форму обучения как ребенка-сироту, однако она должна была отработать три года по направлению. После окончания интернатуры врач получил направление на работу в Костопольский центр первичной медицинской помощи Ровенской области.

Однако за несколько месяцев до завершения отработки женщина уволилась. Учебное заведение тогда направило выпускнице письмо с просьбой возместить стоимость обучения. После этого медуниверситет обратился в суд.

Адвокат женщины утверждал, что в соответствии с Конвенцией Международной организации труда "О принудительном или обязательном труде" отработка после обучения является нарушением нормы закона о свободном выборе рабочего места. Ответчик же убеждал, что Конституционным судом Украины предусмотрены и другие нормы этого утверждения.

Костопольский районный суд обязал бывшую студентку вернуть медуниверситету 225 тыс. грн, потраченных на обучение и стипендию. Врач может обжаловать это решение.

Напомним, что ранее Тернопольский национальный медицинский университет имени И. Я. Горбачевского отсудил у своего бывшего студента 128,5 тыс. грн компенсации за обучение, поскольку тот не отработал три года по направлению.

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