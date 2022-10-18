Вместо вип-коттеджей комплектуем стоматологию для ВСУ: Евгений Довгун о производстве ОKME

ОKME – это молодое технологическое производство светопрозрачных систем для коттеджей и офисов из Днепра. Но с февраля компания обустраивает стоматкабинеты на передовой, обновляет автопарк "Холодного Яра" и армию дронов ВСУ.

О трансформации стекольного бизнеса рассказал сооснователь производства светопрозрачных конструкций ОKME Евгений Довгун.

С начала войны цех ОKME стал пунктом помощи ВСУ

Производство мы запустили за год до войны – собрали команду, закупили станки, наладили производство и “заякорили” масштабные заказы на остекление частных коттеджей в основном под Киевом.

За это время мы вышли на оборот в 30 тыс. долларов в месяц. Но после 24 февраля людям стало уже не до строительства. Заказы прекратились.

Поскольку станки на производстве ОKME однорежимные, переоборудовать их под потребности армии нам не удалось. Поэтому все свои усилия команда бросила на помощь тех, кто стал на защиту наших семей.

За 7 месяцев войны передали "холодноярцам" 8 авто

За все время полномасштабного вторжения мы передали на фронт для 93 ОМБр "Холодный Яр" 7 автомобилей.

Из них до сегодня дожил только один. Под бешеными обстрелами их срок жизни – максимум три недели. Именно поэтому стараемся обновлять автопарк хотя бы раз в месяц.

На прошлой неделе приобрели и передали холодноярцам еще один автомобиль.

Обустраиваем стоматологию на передовой

Мы отправляли на фронт разные запросы, но передвижную стоматологию на линии фронта комплектуем впервые.

На днях с передовой позвонил начальник санитарной части и сказал, что хочет обустроить для ребят стоматологический кабинет. Уже нашел большую часть оборудования, но не хватает расходных материалов, потому что они очень дорогие.

Мы с командой удвоили позиции запроса и, по сути, обеспечили запуск мобильной стоматологии для наших защитников.

Пополняем армию дронов на разных направлениях обороны

Дроны – это глаза наших военных. Но они, к сожалению, как и машины на войне недолговечны.

У холодноярцев за последнее время один коптер снесло ветром в сторону вражеских окопов, а другой россияне сами сумели приземлить.

Передали ребятам две новенькие "птички", чтобы они прицельнее приближали победу.

Также отправили мощный ноутбук и дрон для 239 батальона первой специализированной роты разведки под Херсон.

Вообще, завели в компании хорошую традицию – каждую пятницу передаем на фронт коллиматоры, генераторы, прицелы, бронежилеты, берцы и другие необходимые для защитников вещи.

Все обеспечиваем своими силами на 80%, остальные 20% – помощь наших бизнес-партнеров.