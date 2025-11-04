Кому автоматически продлят отсрочку от мобилизации в ноябре: список категорий

Отсрочка от мобилизации. / © Минобороны Украины

В Украине вступил в силу новый порядок оформления отсрочок для военнообязанных. Система Резерв+ будет автоматически обновлять данные тех, кто имеет законные основания для получения отсрочки. Личное обращение станет ненужным.

Кто может получить автоматическое продление отсрочки, сообщает Судебно-юридическая газета.

Заметим, что автоматическое продление отсрочки возможно при условии, что система может подтвердить основание, а имеющаяся информация в реестрах не устарела. Иначе – автоматическое удлинение не произойдет, а потому обновить данные нужно через ЦНАП

Автоматическое продолжение получат:

люди с инвалидностью;

временно непригодны к военной службе;

родители троих и более детей в возрасте до 18 лет (при условии, что трое детей рождены в действующем браке);

родители ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

родители совершеннолетнего ребенка, являющегося лицом с инвалидностью I или II группы;

те, кто имеет жену (супругу) с инвалидностью I или II группы;

те, кто ухаживает за отцом или матерью с инвалидностью (своими или супруга);

женщины и мужчины, воспитывающие ребенка до 18 лет, если их муж или жена служит в армии;

студенты дневной или дуальной формы, получающие высший уровень образования, а также докторанты и интерны;

научные, научно-педагогические и педагогические работники, преподавающие и работающие по основному месту не менее чем на 0,75 ставки;

люди, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время боевых действий или во время военного положения;

родственники Героев Украины, отмеченных посмертно за мужество во время Революции Достоинства;

женщины и мужчины, чьи близкие родственники (супруг, жена, сын, дочь, отец, мать или брат или сестра) погибли или пропали без вести при особых обстоятельствах во время проведения антитеррористической операции, отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ — в Донецкой и Луганской областях или во время действия военного положения в Украине;

лица, незаконно лишенные свободы по агрессии РФ;

военные, освобожденные из плена.

Те, у кого есть Резерв+, получат уведомление, что их отсрочка будет автоматически продлена с 5 ноября 2025-го - даты продолжения мобилизации.

Как сообщалось, в Украине изменили правила оформления отсрочок от мобилизации. Да, свыше 600 тыс. отсрочок продолжаются автоматически. Кроме того, Резерв+ стал основным инструментом получения отсрочки. Уже доступно 10 типов отсрочок для оформления онлайн.

Кроме того, с 1 ноября этого года документы на отсрочку теперь будет принимать ЦНАП, но выдавать документы - ТЦК и СП. При предоставлении отсрочки ТЦК будет вносить соответствующие данные о ней в реестр «Оберег».