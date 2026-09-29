Кому достанется миллионное состояние Панеттьери?: Кличко обратился в суд из-за наследия актрисы

Владимир Кличко и Хайден Панеттьери / © Getty Images

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Украинский профессиональный боксер Владимир Кличко подал в суд в Калифорнии по наследству своей бывшей невесты, американской актрисы Хайден Панеттьери, умершей 16 августа в возрасте 36 лет. Украинец просит назначить его временным опекуном имущества их дочери Каи, которая является наследницей актрисы.

Об этом пишет американское издание TMZ со ссылкой на судебные документы, передает Stern.

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Согласно документам, Кличко считает такое назначение «срочным и необходимым», поскольку существуют опасения сохранения имущества Панеттьери.

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Также, по данным документов, после смерти актрисы кто-то сменил замки на ее доме. Ранее Панеттьери якобы наняла охрану из-за опасений, что посторонний человек может получить доступ к его собственности.

Кличко также заявил, что после смерти бывшей невесты складские помещения с дизайнерской одеждой и аксессуарами перенесли в другое место. В то же время он опасается, что это не гарантирует сохранность имущества.

Отдельно в документах отмечается, что федеральные стражи порядка проникали в дом Панеттьери и изымали оттуда вещи в рамках расследования. Кличко хочет обеспечить возможность вернуть это имущество после завершения следственных действий.

Добавим, что Панеттьери и Кличко обручились в 2013 году, а в 2018 разошлись. Их дочь Кая родилась в 2014 году. После разрыва актриса передала Кличко единоличную опеку над ребенком. Сейчас Кая живет с отцом.

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Смерть Хайдена Панеттьери — что известно

Напомним, американская актриса Хайден Панеттьери скончалась 16 августа. Было произведено вскрытие, которое не выявило признаков насильственной смерти. Впоследствии выяснилось, что Панеттьери умерла из-за «токсичного влияния» фентанила.

Бывший бойфренд американской актрисы Хайден Панеттьери, Брайан Гикерсон, впервые лично отреагировал на ее смерть. По данным полицейского протокола, Гикерсон также находился рядом с актрисой в момент ее смерти. Во время их романа Гикерсон был арестован по делу о домашнем насилии. Но, несмотря на разрыв, Панеттьери и Гикерсон продолжали периодически появляться вместе.

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