Кому холодно — подождите: Диденко назвала дату, когда Украину снова накроет безумная жара

Лето / © pexels.com

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В ближайшее время большинство регионов Украины отдохнут от высоких температур, однако это лишь временная пауза.

Об этом в своем прогнозе погоды сообщила известная синоптик Наталья Диденко в Facebook.

По словам Диденко, в среду, 22 июля, самые высокие температурные показатели будут наблюдаться на юге и востоке страны — в Крыму, Херсонщине, Запорожье, Донбассе, Луганщине и Днепропетровщине воздух прогреется до +26…+31 °C.

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Самой же прохладной погода будет в северных и северо-западных областях: на Волыни, Ровенщине, Житомирщине и Черниговщине столбики термометров покажут скромные +19…+22 °C. На остальной территории Украины ожидается комфортная температура в пределах +22…+25 °C.

Что касается осадков, то дожди с грозами прогнозируются только местами:

в Одесской и Николаевской областях;

локально в Черкасской и Закарпатье.

Большинство Украины будет находиться в зоне сухой и сухой погоды. В столице среда ожидается ласковой, с переменной облачностью, солнцем и температурой воздуха +22…+23 °C.

В то же время, Наталья Диденко призвала не спешить прятать летний гардероб тем, кому сейчас кажется слишком прохладно.

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«Кому холодно, нужно немного подождать — со следующей недели в Украине повсюду будет жарко», — резюмировала синоптик.

Напомним, климат Украины стремительно меняется: жара, пылевые бури и резкие погодные аномалии становятся все чаще.

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