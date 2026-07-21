- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 135
- Время на прочтение
- 1 мин
Кому холодно — подождите: Диденко назвала дату, когда Украину снова накроет безумная жара
В скором времени в Украине будет удерживаться умеренная и местами прохладная погода с дождями, однако уже на следующей неделе страну охватит новая волна сильной жары.
В ближайшее время большинство регионов Украины отдохнут от высоких температур, однако это лишь временная пауза.
Об этом в своем прогнозе погоды сообщила известная синоптик Наталья Диденко в Facebook.
По словам Диденко, в среду, 22 июля, самые высокие температурные показатели будут наблюдаться на юге и востоке страны — в Крыму, Херсонщине, Запорожье, Донбассе, Луганщине и Днепропетровщине воздух прогреется до +26…+31 °C.
Самой же прохладной погода будет в северных и северо-западных областях: на Волыни, Ровенщине, Житомирщине и Черниговщине столбики термометров покажут скромные +19…+22 °C. На остальной территории Украины ожидается комфортная температура в пределах +22…+25 °C.
Что касается осадков, то дожди с грозами прогнозируются только местами:
в Одесской и Николаевской областях;
локально в Черкасской и Закарпатье.
Большинство Украины будет находиться в зоне сухой и сухой погоды. В столице среда ожидается ласковой, с переменной облачностью, солнцем и температурой воздуха +22…+23 °C.
В то же время, Наталья Диденко призвала не спешить прятать летний гардероб тем, кому сейчас кажется слишком прохладно.
«Кому холодно, нужно немного подождать — со следующей недели в Украине повсюду будет жарко», — резюмировала синоптик.
Напомним, климат Украины стремительно меняется: жара, пылевые бури и резкие погодные аномалии становятся все чаще.