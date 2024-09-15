Кому из переселенцев в Украине могут отменить выплаты: нардеп объяснил нюансы

Внутренних переселенцев, в семье которых совокупный доход на одного человека превышает 9444 гривен (4 размера прожиточного минимума) в месяц, будут лишать выплат.

Об этом сообщил народный депутат Украины и заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Михаил Цымбалюк в эфире телеканала "Киев24".

Он подчеркнул, что это не будет массовым явлением и будет касаться только тех людей, которые будут обращаться за продолжением выплат.

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"Тем, кто ее [выплату] получил, нет механизма, как ее лишать. Отдельные случаи могут быть, если человек не указал данные, что он сменил место работы, получает большую зарплату, изменилось место жительства или количество членов семьи", — пояснил нардеп.

Напомним, в Украине изменили правила для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). В частности, правительство урегулировало вопрос о недопущении выселения уязвимых категорий ВПЛ из жилья для временного проживания.

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