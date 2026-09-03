Кому из семей военных не выплатят 15 млн грн: Верховный Суд указал на важные нюансы

Выплаты военным / © ТСН.ua

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Смерть военного от сердечной недостаточности во время службы не гарантирует семье 15 млн грн, несмотря на вывод военно-врачебной комиссии.

Такой вывод сделал Кассационный административный суд в составе Верховного Суда по решению от 22 июня 2026 года по делу №380/1253/24, передает Судебно-Юридическая газета.

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Военный умер от сердечной недостаточности

По делу, рассматриваемому Верховным Судом, военнослужащий умер от острой сердечно-сосудистой недостаточности, вызванной нарушением мозгового кровообращения. Военно-врачебная комиссия установила, что его заболевание и причина смерти связаны с защитой Родины.

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Однако суд подчеркнул, что такой вывод ВЛК не означает автоматического возникновения права на выплату 15 млн грн по постановлению №168.

Суд не установил доказательств того, что смерть военнослужащего наступила именно в результате ранения, контузии, травмы или увечья, полученных во время защиты Украины. Поэтому Верховный Суд пришел к выводу, что оснований для выплаты семье повышенного единовременного пособия в 15 млн грн по постановлению №168 нет.

Какие выплаты может получить семья

В то же время, решение суда не означает, что семья военнослужащего, умершего из-за заболевания, вообще теряет право на единовременную помощь.

Если оснований для выплаты по постановлению №168 нет, вопрос назначения пособия решается в соответствии с Законом №2011-XII и Порядком №975. Размер и условия такой выплаты зависят от конкретных обстоятельств смерти и предусмотренных законодательством оснований получения социальной гарантии.

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Когда семье выплачивают 15 млн грн

Суд отметил, что постановление Кабинета Министров №168 предусматривает два отдельных основания для выплаты 15 млн грн.

Речь идет о:

гибель военнослужащего в период действия военного положения;

смерть военнослужащего в результате ранения, контузии, травмы или увечья, полученных во время защиты Украины, участия в боевых действиях или мероприятиях по национальной безопасности и обороне, если смерть наступила не позднее года после получения такого повреждения.

В то же время во втором случае необходимо доказать прямую причинную связь между смертью военного и полученным при выполнении соответствующих задач ранением, контузией, травмой или увечьем.

То есть само по себе заболевание, даже если оно связано со службой, не приравнивается к гибели или смерти в результате боевого повреждения.

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Выплаты военным — что известно

Напомним, семьи военных, пропавших без вести во время войны, могут получить пенсию по потере кормильца. Претендовать на такую социальную помощь могут, в частности, дети пропавшего без вести защитника младше 18 лет; соискатели образования по дневной форме обучения (дети от 18 до 23 лет) — до завершения обучения; дети-сироты до достижения совершеннолетнего возраста и другие.

По данным Минобороны, военные в тылу могут получить новую ежемесячную доплату в размере 10 000 гривен. Размер выплаты рассчитывается с учетом количества дней, в течение которых военный непосредственно выполнял свои обязанности.

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