Кому из украинцев не отнесут обучение в ВУЗы в страховой стаж

Кому из украинцев не отнесут обучение в ВУЗы в страховой стаж

При выходе на пенсию многих интересует вопрос: входит ли обучение в вузы в страховой стаж и в каком случае эти годы будут засчитываться? Ответы ищите в материале ТСН.ua.

Как сообщает Пенсионный фонд Украины, если у вас есть недостаток страхового стажа для получения пенсии, то частично эту проблему можно решить за счет лет, когда вы учились в вузах и специальных учебных заведениях (училище, курсы повышения квалификации, курсы подготовки кадров, аспирантура, докторантура, ординатура). Но здесь есть свои нюансы.

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При оформлении пенсии в страховой стаж будут относиться годы обучения на дневном отделении в вузы за период до 1 января 2004 года. Для подтверждения факта обучения в эти годы в Пенсионный фонд следует предъявить диплом или свидетельства, удостоверения и другие документы, выданные на основании архивных данных.

Если же претендент на выплату пенсий учился уже после 1 января 2004 года, страховой стаж для пенсии учитывается только в одном случае: если в этот период человек сам за себя платил единый социальный взнос (ЕСВ). Если ЕСВ не выплачивался, страховой стаж придется докупить.

Напоминаем, как узнать свой страховой стаж. Безопасно, удобно и быстро это можно сделать на веб-портале Пенсионного фонда Украины.