Кому из украинских пенсионеров запрещен выезд из страны: адвокат объяснила

Выезд за границу

Реклама

В Украине право на свободное пересечение государственной границы имеют все граждане, кроме военнообязанных мужчин. В частности, мужчинам, вышедшим на пенсию досрочно, выезд запрещен до достижения 60 лет, поскольку они остаются военнообязанными.

Об этом в комментарии УНИАН сообщила руководитель военной практики адвокатского объединения «АКТ», адвокат Виктория Глушак.

Ограничения для мужчин досрочного пенсионного возраста

По словам адвоката, мужчины, вышедшие на пенсию за выслугу лет, не имеют права покидать страну на общих основаниях, если им еще не исполнилось 60 лет.

Реклама

«Если человек, например, в 45 лет выходит на пенсию (есть категория госслужащих, имеющих право на назначение пенсии за выслугу лет после 45-летия), то он все равно считается военнообязанным. Поэтому, поскольку по общему правилу, с 18 до 60 лет для мужчин есть определенные ограничения по выезду за границу, такой пенсионер все равно не сможет уехать», — объяснила Виктория Глушак.

Исключением из этого правила есть пенсионеры по инвалидности. Мужчины с I, II или III группой инвалидности могут пересекать границу при наличии соответствующих документов:

пенсионного удостоверения;

решение МСЭК или экспертной команды по оценке повседневного функционирования личности;

дополнительного льготного удостоверения, подтверждающего получение социальных выплат.

«То есть уехать за границу без дополнительных оснований (например, при наличии отсрочки и для сопровождения своего ребенка с инвалидностью) не могут все мужчины-пенсионеры, не достигшие 60-летнего возраста и не имеющие статуса лица с инвалидностью», — отметила специалист.

Правила выезда для женщин пенсионного возраста

Для женщин пенсионного возраста нет ограничений на выезд, даже если они ранее занимали руководящие должности на государственной службе (в судах, ГНСУ, СБУ, Нацбанка или СНБО).

Реклама

«Недавно в постановление Кабмина, регулирующее выезд за границу, были внесены изменения. И теперь эти ограничения по пересечению границы не относятся к женщинам», — сообщила адвокат.

Единственным исключением являются женщины-пенсионерки, остающиеся действующими военнослужащими. Для них действуют общие правила пересечения границы, предусматривающие обязательное получение разрешения от командира.

Общие ограничения согласно законодательству

Независимо от возраста, пола или действия военного положения выезд из Украины регулируется статьей 6 Закона Украины «О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины». Право на выезд может быть ограничено из-за уголовных правонарушений или неисполнения судебных обязательств.

«Правила, описанные в статье, применяются к украинцам в определенных статусах, независимо от их возраста или того, есть в стране военное положение или нет. Статья регулирует временное ограничение выезда за границу граждан, которые, например, совершили определенное уголовное правонарушение или уклоняются от выполнения определенных обязательств, возложенных на них решениями судов или должностных лиц. В частности, если у граждан есть задолженность по уплате алиментов, то им могут временно ограничить выезд за границу. Эти запреты касаются всех лиц независимо от возраста или пола», — резюмировала Виктория Глушак.

Реклама

Соответственно, если гражданин Украины (даже в возрасте 63 лет) подпадает под действие настоящей статьи, пограничники имеют право не выпустить его за пределы страны.

Напомним, выезд ребенка за пределы Украины остается актуальным вопросом, особенно в условиях военного положения. Чтобы избежать проблем на границе, родителям нужно четко понимать , в каких случаях нужно разрешение на выезд ребенка за границу, а когда нет.

Новости партнеров