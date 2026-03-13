ТСН в социальных сетях

Украина
904
2 мин

Кому из украинцев придется заплатить огромный штраф этой весной

За поджог сухой травы украинцам грозит штраф. В случае масштабных последствий поджигатель может стать фигурантом уголовного дела.

Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Сжигание сухостоя наносит серьезный вред природе

Сжигание сухостоя наносит серьезный вред природе / © Associated Press

С началом весны в Украине традиционно активизируются работы на приусадебных участках, а вместе с ними и сезон сжигания сухой травы, листьев и остатков растительности.

Несмотря на запрет, многие продолжают это делать, что наносит вред природе и чревато серьезными штрафами, сообщают в Минюсте.

Ответственность перед законом

Гражданам, нарушающим требования пожарной безопасности, предусмотрены финансовые наказания, размер которых зависит от места нарушения и масштаба нанесенного ущерба.

В лесах:

  • для граждан — от 1530 до 4590 грн

  • для должностных лиц — от 4590 до 15 300 грн

Если нарушение повлекло за собой лесной пожар или его распространение на значительную площадь, штрафы увеличиваются:

  • для граждан — от 4590 до 15 300 грн

  • для должностных лиц — от 10 710 до 30 600 грн

На сельскохозяйственных землях, в населенных пунктах, у дорог (стерня, пастбища, опавшие листья):

  • граждане — 3060-6120 грн

  • должностные лица — 21 420-30 600 грн

    На территориях природно-заповедного фонда:

  • граждане — 6120-12 240 грн

  • должностные лица — 21 420-30 600 грн

В каких случаях предусмотрено более суровое наказание

Закон также предусматривает уголовное наказание за уничтожение или повреждение лесов и зеленых насаждений из-за поджога сухой растительности. В таком случае нарушителям грозит:

  • штраф от 91 800 до 153 000 гривен

  • ограничение свободы от 2 до 5 лет

  • лишение свободы на тот же срок

Если же такие действия привели к гибели людей, массовой гибели животных или другим тяжелым последствиям, наказание может составлять от 5 до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве с наступлением теплой погоды участились случаи сжигания сухой растительности. Специалисты призывают жителей столицы отказаться от этой опасной практики, ведь она вредит окружающей среде, здоровью людей и является нарушением законодательства.

