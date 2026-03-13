- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 904
- Время на прочтение
- 2 мин
Кому из украинцев придется заплатить огромный штраф этой весной
За поджог сухой травы украинцам грозит штраф. В случае масштабных последствий поджигатель может стать фигурантом уголовного дела.
С началом весны в Украине традиционно активизируются работы на приусадебных участках, а вместе с ними и сезон сжигания сухой травы, листьев и остатков растительности.
Несмотря на запрет, многие продолжают это делать, что наносит вред природе и чревато серьезными штрафами, сообщают в Минюсте.
Ответственность перед законом
Гражданам, нарушающим требования пожарной безопасности, предусмотрены финансовые наказания, размер которых зависит от места нарушения и масштаба нанесенного ущерба.
В лесах:
для граждан — от 1530 до 4590 грн
для должностных лиц — от 4590 до 15 300 грн
Если нарушение повлекло за собой лесной пожар или его распространение на значительную площадь, штрафы увеличиваются:
для граждан — от 4590 до 15 300 грн
для должностных лиц — от 10 710 до 30 600 грн
На сельскохозяйственных землях, в населенных пунктах, у дорог (стерня, пастбища, опавшие листья):
граждане — 3060-6120 грн
должностные лица — 21 420-30 600 грн
На территориях природно-заповедного фонда:
граждане — 6120-12 240 грн
должностные лица — 21 420-30 600 грн
В каких случаях предусмотрено более суровое наказание
Закон также предусматривает уголовное наказание за уничтожение или повреждение лесов и зеленых насаждений из-за поджога сухой растительности. В таком случае нарушителям грозит:
штраф от 91 800 до 153 000 гривен
ограничение свободы от 2 до 5 лет
лишение свободы на тот же срок
Если же такие действия привели к гибели людей, массовой гибели животных или другим тяжелым последствиям, наказание может составлять от 5 до 10 лет лишения свободы.
Напомним, в Киеве с наступлением теплой погоды участились случаи сжигания сухой растительности. Специалисты призывают жителей столицы отказаться от этой опасной практики, ведь она вредит окружающей среде, здоровью людей и является нарушением законодательства.